Những điều bất ngờ chưa kể về ngày "Thứ Sáu Đen tối"

Thứ Sáu Đen (Black Friday) là ngày Thứ Sáu ngay sau Lễ Tạ ơn và được coi là ngày mở hàng cho mùa mua sắm tấp nập nhất ở nước Mỹ cùng nhiều quốc gia khác trên thế giới. Vào ngày này, hàng chục nghìn mặt hàng sẽ giảm giá “cực sốc” để thu hút người mua. Ảnh: Telegraph. Thuật ngữ “Black Friday” được sử dụng lần đầu tiên vào ngày 24/9/1869. Khi đó, nhiều nhà đầu tư đã bị mất tiền trên Sàn giao dịch chứng khoán New York. Ảnh: DE. Thứ Sáu Đen là ngày làm việc bận rộn nhất trong năm đối với những người thợ sửa ống nước. Ảnh: WordPress.com.Ngày mua sắm Black Friday gián tiếp ám chỉ đến ngày Lễ Tạ ơn, bởi nó là ngày Thứ Sáu ngay sau Lễ Tạ ơn. Tại Mỹ, ngày Lễ Tạ Ơn rơi vào ngày Thứ Năm lần thứ 4 trong tháng 11, do vậy Thứ Sáu Đen rơi vào khoảng ngày 23-29/11. Ảnh: WEF. Black Friday từng được gọi là Big Friday. Theo một bài báo của New York Times năm 1975, thuật ngữ Black Friday là một tiếng lóng của Philadelphia, bắt nguồn từ tình trạng tắc nghẽn giao thông xảy ra vào ngày Thứ Sáu sau Lễ Tạ ơn năm 1965 ở Philadelphia khi hàng trăm nghìn người Mỹ chen chúc nhau ở các con phố, vỉa hè đi mua sắm. Sau này, một tờ báo định đổi lại tên của nó thành “Big Friday” nhưng từ này không được sử dụng lâu dài. Ảnh: Youtube.com. Black Friday không phải là một thuật ngữ quốc gia chính thức cho đến những năm 1990. Ảnh: Business. Từ năm 2001, Thứ Sáu Đen mới chính thức được coi là ngày mua sắm nhộn nhịp nhất năm. Ảnh: Gadget. Thứ Sáu Đen là ngày vàng mua sắm truyền thống ở Mỹ. Và đến nay, ngày lễ mua sắm này được hưởng ứng ở hàng chục quốc gia trên thế giới, trong đó có Anh, Brazil, Pháp,...Ảnh: Getty. Tại Mexico, ngày Thứ Sáu Đen chính là “El Buen Fin” có nghĩa là “cuối tuần tốt đẹp”. Tuy nhiên, El Buen Fin kéo dài cả cuối tuần chứ không chỉ trong một ngày. Ảnh: MarketWatch. Theo một cuộc khảo sát được thực hiện, 12% người đi mua sắm trong ngày Black Friday thừa nhận họ tới các cửa hàng mua sắm khi đang bị ảnh hưởng bởi hơi men. Ảnh: topsimages.com. Mời độc giả xem thêm video: Người Mỹ đánh nhau, cướp hàng vì Black Friday năm 2016 (Nguồn: VTC14)

