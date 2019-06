Những bể bơi thiên nhiên khiến du khách không tin vào mắt mình

Hồ trong Hang Avaiki, Niue

Niue là một đảo san hô lớn, mang vẻ đẹp rất tự nhiên và đầy hoang sơ. Nước ở đây cực kỳ trong, có tầm nhìn 30 m. Các sinh vật biển đa năng có thể được chiêm ngưỡng trong khi du khách lặn hoặc chèo thuyền. Hàng Avaiki được cho là nơi định cư đầu tiên của những người mới đến từ Polynesia, vào khoảng năm 900 sau Công nguyên. Nó có các hang động đá vôi, được chạm khắc bởi xói mòn và hồ bơi, chứa đầy nước màu ngọc lam. Bahmah, Wadi Shab, Ô-man

Một hố chìm tự nhiên trong Công viên Quốc gia Hawiyat thực sự rất đẹp và mang đến trải nghiệm bơi lội tuyệt vời. Được bao quanh bởi sa mạc, hố chìm chứa đầy nước trong vắt, tạo ra một ốc đảo xinh xắn. Giola, Thassos, Hy Lạp

Một hồ chứa nước độc đáo, nằm gần làng Astris, mang đến trải nghiệm bơi lội thú vị. Biển Aegean làm ngập nước đầm phá, nước ấm hơn nhiều so với ở biển. Nó thực sự là một trong những nơi tắm nổi tiếng nhất ở đây. Porto Moniz, Madeira, Bồ Đào Nha

Một trong những đặc điểm thú vị và hấp dẫn của ngôi làng là các hồ núi lửa tự nhiên. Toàn bộ quần đảo có nguồn gốc núi lửa, do đó những hồ tự nhiên này khá phổ biến trong số các đảo như vậy. Các hồ bơi bị ngập trong nước mặn, tan băng và rất dễ chịu để bơi. Cenote, Chichén Itzá, Mexico

Các hồ bơi sâu tự nhiên rất thường được tìm thấy ở Mexico. Chichén Itzá lại càng đặc biệt đẹp và phổ biến đối với khách du lịch, vì bản thân thành phố này rất thú vị và đáng để ghé thăm. Nơi đây có hồ bơi Holy Cenote không chỉ phục vụ như một kỳ quan thiên nhiên, mà còn là một địa điểm lịch sử. Hồ Queen, Kauaʻi, Hawaii

Được tìm thấy ở phía bắc của đảo Kauai, Queen Bath cung cấp một trong những trải nghiệm bơi lội độc đáo nhất mà bạn có thể nghĩ đến. Đập hình thành tự nhiên với kích thước của một hồ bơi rất lớn. Fed bên đại dương, hồ Queen cho phép du khách tận hưởng thoải mái vùng nước ở đây, vì bờ biển đá có thể quá nguy hiểm cho việc bơi lội. Một dòng thác nhỏ chảy gần đó cung cấp nước ngọt để rửa sạch cát và nước mặn sau khi tắm. Calanque d liệtEn-Vau, Cassis, Marseille, Pháp

Calanque mang một quang cảnh đẹp như tranh vẽ, nằm trên vịnh giáp hai thành phố và là một trong những địa điểm tự nhiên độc đáo nhất ở vùng Provence-Alpes-Côte d hèAzur. Ngay lối vào “hồ bơi” là những vách đá vôi trắng nổi bật trên làn nước màu ngọc lam chói lọi đầy ấn tượng. Hồ Powell, Khu giải trí quốc gia Glen Canyon

Hồ chứa nhân tạo là lớn thứ hai ở Hoa Kỳ. Nằm giữa Utah và Arizona, điểm đến thu hút 2 triệu du khách mỗi năm. Các du khách được cung cấp nhiều hoạt động dưới nước, bao gồm bơi lội, câu cá, lặn biển, lặn với ống thở và trượt nước. Bên cạnh đó, địa điểm này rất đẹp và có thể được khám phá trên thuyền hoặc tour du lịch bằng máy bay. Thác Havasu, Arizona, Hoa Kỳ

Thác nước đẹp, được tìm thấy ở Grand Canyon, tạo thành một hồ bơi tự nhiên, mang đến một buổi bơi lội thú vị cho các du khách yêu thích bơi lội. Nhiệt độ nước trung bình đạt mức 21,1 C rất dễ chịu. Màu xanh tuyệt đẹp của nước được tạo thành bởi magiê và canxi. Vườn quốc gia Lençóis Maranhenses, Maranhão, Brazil

Là một đầm phá sa mạc được tìm thấy giữa những cồn cát, kỳ quan thiên nhiên này thu hút du khách từ tháng 7 đến tháng 9. Một khung cảnh lộng lẫy bao la, nơi những bãi cát trắng chạy dài thành viền cho làn nước xanh, trong vắt, ấm áp và hoàn hảo để bơi lội.

