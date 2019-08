Nhói lòng cuộc sống của người tị nạn khắp thế giới

Loạt ảnh được hãng thông tấn Reuters đăng tải dưới đây phần nào giúp độc giả hiểu thêm về cuộc sống của những người tị nạn nơi đất khách quê người. (Nguồn ảnh: Reuters) Bức ảnh chụp một cụ già và em nhỏ đến từ Dablo sống trong ngôi nhà tạm bợ ở thành phố Kaya, Burkina Faso, ngày 16/5. Cô Maria Valdez, 31 tuổi đến từ Venezuela, cùng hai con Yoimairy 9 tuổi và Darien 1 tuổi, chờ được xử lý giấy tờ tại trung tâm ở ngoại ô Tumbers, Peru, ngày 17/6 trước khi tiếp tục hành trình. Những người nhập cư Afghanistan xếp hàng nhận đồ ăn được phân phát tại một nhà máy in bỏ hoang gần thị trấn Sid, Serbia, hôm 19/6. Bé trai tị nạn người Palestine đi xe đạp trong khu trại Al-Baqaa gần Amman, Jordan, ngày 13/6. Hai bố con người Sudan đang ở trong một ngôi trường tại quận Al Dahra, thủ đô Tripoli, Libya, ngày 24/4 sau khi chạy trốn khỏi các cuộc xung đột trong nước. Một bé trai đến từ Pakistan ngồi ăn tại trung tâm cộng đồng Hồi giáo Ahmadiyya ở Pasyala, Sri Lanka, hôm 26/4. Những người dân sơ tán khỏi ngôi làng bị tấn công của họ ở miền bắc Burkina Faso nằm nghỉ trong một ngôi trường ở vùng ngoại ô Ouagadougou, Burkina Faso, hôm 15/6. Bé gái Venezuela uống nước từ vòi trong khu trại tị nạn do Liên Hợp Quốc quản lý ở Maicao, Colombia, ngày 7/5. Hai di dân Afghanistan ngồi nghỉ trong một nhà máy in bỏ hoang tại khu vực gần biên giới Serbia-Croatia hôm 19/6. Một em nhỏ ngồi ăn trong ngôi trường ở ngoại ô Ouagadougou, Burkina Faso, ngày 15/6. Bé gái Afghanistan đi lấy nước tại khu dân cư thu nhập thấp ở Lahore, Pakistan, ngày 20/6. Người phụ nữ Venezuela bật khóc khi bế các con của cô trong khu trại tị nạn của Liên Hợp Quốc ở Maicao, Colombia, ngày 6/5. Mời độc giả xem thêm video: Hành trình gian khổ của người tị nạn Syria trên đất Châu Âu (Nguồn: VTC14)

