Nhìn lại cuộc điều tra chiến dịch tranh cử đầy khuất tất của ông Trump

Ông Robert Mueller, cựu Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI), được chỉ định làm công tố viên đặc biệt vào tháng 5/2017 để điều tra nghi vấn Nga can thiệp bầu cử Mỹ và nghi vấn thông đồng giữa đội ngũ tham gia chiến dịch tranh cử của ông Trump với Nga năm 2016. Ảnh: Reuters. Ngày 22/3/2019, Công tố viên Robert Mueller đã nộp báo cáo cuối cùng và khép lại cuộc điều tra kéo dài 22 tháng. Ảnh: Reuters. Mặc dù toàn bộ báo cáo này chưa được công bố song Bộ trưởng Tư pháp William P. Barr khẳng định cuộc điều tra của Công tố viên Mueller không phát hiện bằng chứng cho thấy đội ngũ vận động tranh cử của ông Donald Trump có sự thông đồng với Nga năm 2016. Và dường như cũng sẽ không có thêm cáo trạng mới được đưa ra trong thời gian tới. Ảnh: BBC. Trong gần hai năm điều tra, Công tố viên Mueller đã đào sâu vào những nghi vấn có thể quyết định số phận của Nhà Trắng cũng như tương lai chính trị của Tổng thống Trump. Ảnh: AN. Được biết, trong cuộc điều tra này, 19 luật sư, với sự hỗ trợ của khoảng 40 đặc vụ FBI và các nhà phân tích, phân phát 2.800 trát đòi hầu tòa, tiến hành gần 500 vụ lục soát và tiếp xúc khoảng 500 nhân chứng. Ảnh: Reuters. Cuộc điều tra do công tố viên đặc biệt Mueller phụ trách đã cáo buộc tổng cộng 34 người, trong đó có nhiều cựu thân tín và nhân viên cấp cao trong chiến dịch tranh cử của ông Trump. Ảnh: GR. Gần đây nhất, ngày 25/1/2019, Văn phòng cố vấn đặc biệt Mueller cho biết ông Roger Stone, một đồng minh chính trị lâu năm của Tổng thống Mỹ Donald Trump, đã bị bắt giữ tại bang Florida với các cáo buộc về tội cản trở pháp lý, mua chuộc nhân chứng và khai man. Ảnh: Reuters. Ngày 12/12/2018, ông Michael Cohen, cựu luật sư riêng của Tổng thống Mỹ Donald Trump, đã bị kết án 3 năm tù cho nhiều tội danh, trong đó có tội nói dối trước Quốc hội và sắp xếp trả một khoản tiền lớn (theo chỉ thị của ông Trump) để “bịt miệng” hai người phụ nữ được cho là có quan hệ tình ái với ông Trump trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ hồi năm 2016. Ảnh: Reuters. Ông Paul Manafort, cựu Chủ tịch chiến dịch tranh cử của ông Trump, đã bị kết án về 8 tội danh liên quan đến sai phạm tài chính. Tuy nhiên, các cáo buộc này đều liên quan đến thời gian trước khi ông Manafort làm trong chiến dịch tranh cử (của ông Trump). Ảnh: Reuters. Tháng 9/2018, ông George Papadopoulos bị kết án 14 ngày tù vì tội khai man với các nhà điều tra về việc liên hệ với Nga trước bầu cử tổng thống năm 2016. Ảnh: Reuters. Tháng 2/2018, cựu cố vấn tranh cử của Tổng thống Trump, Rick Gates, 45 tuổi, đã nhận tội có hành động chống lại Chính phủ Mỹ và nói dối trong cuộc điều tra về sự can dự của Nga vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016. Ảnh: Reuters. Cũng trong tháng 2/2018, Alex van der Zwaan, luật sư làm việc cùng với Paul Manafort và Rick Gates, đã thừa nhận tội khai man với FBI trong quá trình điều tra. Tháng 4/2018, Alex van der Zwaan bị kết án 30 ngày tù và phải nộp phạt 20.000 USD. Ảnh: Reuters. Tháng 12/2017, ông Michael Flynn, cựu Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ, thừa nhận đã đưa ra lời khai sai sự thật cho Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) về các cuộc gặp với Đại sứ Nga Kislyak. Được biết, ông Flynn là cố vấn hàng đầu trong chiến dịch tranh cử tổng thống của ông Trump năm 2016. Mời độc giả xem thêm video về Công tố viên đặc biệt Robert Mueller (Nguồn: CNN)

Ông Robert Mueller, cựu Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI), được chỉ định làm công tố viên đặc biệt vào tháng 5/2017 để điều tra nghi vấn Nga can thiệp bầu cử Mỹ và nghi vấn thông đồng giữa đội ngũ tham gia chiến dịch tranh cử của ông Trump với Nga năm 2016. Ảnh: Reuters. Ngày 22/3/2019, Công tố viên Robert Mueller đã nộp báo cáo cuối cùng và khép lại cuộc điều tra kéo dài 22 tháng. Ảnh: Reuters. Mặc dù toàn bộ báo cáo này chưa được công bố song Bộ trưởng Tư pháp William P. Barr khẳng định cuộc điều tra của Công tố viên Mueller không phát hiện bằng chứng cho thấy đội ngũ vận động tranh cử của ông Donald Trump có sự thông đồng với Nga năm 2016. Và dường như cũng sẽ không có thêm cáo trạng mới được đưa ra trong thời gian tới. Ảnh: BBC. Trong gần hai năm điều tra, Công tố viên Mueller đã đào sâu vào những nghi vấn có thể quyết định số phận của Nhà Trắng cũng như tương lai chính trị của Tổng thống Trump. Ảnh: AN. Được biết, trong cuộc điều tra này, 19 luật sư, với sự hỗ trợ của khoảng 40 đặc vụ FBI và các nhà phân tích, phân phát 2.800 trát đòi hầu tòa, tiến hành gần 500 vụ lục soát và tiếp xúc khoảng 500 nhân chứng. Ảnh: Reuters. Cuộc điều tra do công tố viên đặc biệt Mueller phụ trách đã cáo buộc tổng cộng 34 người, trong đó có nhiều cựu thân tín và nhân viên cấp cao trong chiến dịch tranh cử của ông Trump . Ảnh: GR. Gần đây nhất, ngày 25/1/2019, Văn phòng cố vấn đặc biệt Mueller cho biết ông Roger Stone, một đồng minh chính trị lâu năm của Tổng thống Mỹ Donald Trump, đã bị bắt giữ tại bang Florida với các cáo buộc về tội cản trở pháp lý, mua chuộc nhân chứng và khai man. Ảnh: Reuters. Ngày 12/12/2018, ông Michael Cohen, cựu luật sư riêng của Tổng thống Mỹ Donald Trump, đã bị kết án 3 năm tù cho nhiều tội danh, trong đó có tội nói dối trước Quốc hội và sắp xếp trả một khoản tiền lớn (theo chỉ thị của ông Trump) để “bịt miệng” hai người phụ nữ được cho là có quan hệ tình ái với ông Trump trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ hồi năm 2016. Ảnh: Reuters. Ông Paul Manafort, cựu Chủ tịch chiến dịch tranh cử của ông Trump, đã bị kết án về 8 tội danh liên quan đến sai phạm tài chính. Tuy nhiên, các cáo buộc này đều liên quan đến thời gian trước khi ông Manafort làm trong chiến dịch tranh cử (của ông Trump). Ảnh: Reuters. Tháng 9/2018, ông George Papadopoulos bị kết án 14 ngày tù vì tội khai man với các nhà điều tra về việc liên hệ với Nga trước bầu cử tổng thống năm 2016. Ảnh: Reuters. Tháng 2/2018, cựu cố vấn tranh cử của Tổng thống Trump, Rick Gates, 45 tuổi, đã nhận tội có hành động chống lại Chính phủ Mỹ và nói dối trong cuộc điều tra về sự can dự của Nga vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016. Ảnh: Reuters. Cũng trong tháng 2/2018, Alex van der Zwaan, luật sư làm việc cùng với Paul Manafort và Rick Gates, đã thừa nhận tội khai man với FBI trong quá trình điều tra. Tháng 4/2018, Alex van der Zwaan bị kết án 30 ngày tù và phải nộp phạt 20.000 USD. Ảnh: Reuters. Tháng 12/2017, ông Michael Flynn, cựu Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ, thừa nhận đã đưa ra lời khai sai sự thật cho Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) về các cuộc gặp với Đại sứ Nga Kislyak. Được biết, ông Flynn là cố vấn hàng đầu trong chiến dịch tranh cử tổng thống của ông Trump năm 2016. Mời độc giả xem thêm video về Công tố viên đặc biệt Robert Mueller (Nguồn: CNN)