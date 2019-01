Nhà báo làm việc tại Iran đang bị Mỹ giam giữ là ai?

Đài Truyền hình Nhà nước Iran dẫn nguồn tin cho biết, bà Marzieh Hashemi, một nhà báo gốc Mỹ đang làm việc cho Press TV, đã bị Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) bắt giữ tại sân bay quốc tế St. Louis Lambert, bang Missouri, hôm 13/1. Ảnh: Press TV. Được biết, nữ nhà báo Hashemi bị bắt khi trở về Mỹ để thăm người thân. Tuy nhiên, hiện dư luận chưa rõ lý do gì khiến bà Hashemi bị giam giữ tại Mỹ. Ảnh: FNA. Lệnh của Tòa án liên bang Mỹ sau đó khẳng định rằng bà Hashemi đã bị tạm giữ như một "nhân chứng quan trọng" trong cuộc điều tra liên bang. Ảnh: CNN. Ngày 16/1, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Bahram Qasemi đã kêu gọi phía Washington trả tự do cho bà Marziyeh Hashemi. Ảnh: DN. "Chúng tôi lên án vụ bắt giữ trái phép phóng viên, người dẫn chương trình Marziyeh Hashemi của Press TV cũng như việc nhà báo này bị đối xử 'vô nhân đạo' trong nhà giam ở Washington", IRNA dẫn lời ông Qasemi. Ảnh: Times of Israel. Dư luận lo ngại, vụ bắt giữ nhà báo Hashemi có thể tiếp tục đẩy Washington và Tehran rơi vào vòng xoáy căng thẳng mới. Ảnh: BBC. Ngày 20/1, đông đảo người Iran tập trung biểu tình bên ngoài Đại sứ quán Thụy Sĩ ở thủ đô Tehran để phản đối hành động của Washington. Được biết, quan hệ ngoại giao giữa Iran và Mỹ đã xấu đi từ năm 1979. Sau đó, Mỹ đã chọn Thụy Sĩ bảo vệ các lợi ích của Washington ở Iran. Ảnh: AB. Những người biểu tình hô vang khẩu hiệu "trả tự do cho Marzieh Hashemi" cũng như yêu cầu giới chức Mỹ ngay lập tức phóng thích nhà báo gốc Mỹ này. Ảnh: Press TV. Nhà báo Hashemi sinh ngày 21/12/1959 tại New Orleans, bang Lousiana, Mỹ. Bà từng học ngành báo chí tại Đại học bang Louisiana. Khi cuộc Cách mạng Hồi giáo Iran xảy ra, bà đã cải sang đạo Hồi và bắt đầu sự nghiệp của mình trong các tờ báo và tạp chí Hồi giáo ở Mỹ. Ảnh: TT. Bà Hashemi sống tại Iran từ năm 2008. Bà là một nhà báo, phát thanh viên Tiếng Anh cho hãng Press TV trong suốt nhiều năm qua. Ảnh: Press TV. Mời độc giả xem thêm video: Tổng thống Iran khẳng định sẽ tiếp tục thử tên lửa nếu cần thiết (Nguồn: VTC14)

