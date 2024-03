Ngôi đền cổ kính ở Nhật có 1.200 bức tượng đá độc đáo

Otagi Nenbutsu-ji là một ngôi đền cổ kính ở ngoại ô Arashiyama, Kyoto, Nhật Bản. Ngôi đền nổi tiếng với bộ sưu tập 1.200 bức tượng đá độc đáo. Ảnh: Neverendingvoyage. Đền Otagi Nenbutsu-ji nằm ẩn mình trên những ngọn đồi ở phía tây Arashiyama và 1.200 bức tượng đại diện cho các đệ tử của Đức Phật. Ảnh: Neverendingvoyage. Tất cả những bức tượng đá ở đây đều có nét mặt và tư thế khác nhau như dễ thương, đáng sợ, buồn bã, thanh thản, hài hước, kỳ quái. Ảnh: Neverendingvoyage. Các bức tượng kỳ quặc nằm rải rác giữa một vài ngôi đền và chùa nhỏ trong một khu rừng râm mát. Ảnh: Neverendingvoyage. Những bức tượng này được điêu khắc bởi các nghệ nhân từ khắp nơi với sự hướng dẫn của nhà điêu khắc Kocho Nishimura kiêm trụ trì của ngôi đền. Ảnh: Neverendingvoyage. Mỗi bức tượng được tạc bởi một người khác nhau nên trông hoàn toàn khác biệt với các gương mặt và biểu cảm vô cùng ấn tượng. Ảnh: Neverendingvoyage. Do điều kiện khí hậu ẩm ướt, các bức tượng ngày này đã bao phủ đầy rêu, tăng thêm dáng vẻ uy nghiêm, cổ kính và huyền bí. Ảnh: Neverendingvoyage. Ông Kocho Nishimura không chỉ là một nhà sư mà còn là một nhà điêu khắc tài ba. Ông nảy ra ý tưởng để du khách tự tay tạc tượng cho ngôi đền dưới sự hướng dẫn của ông. Ảnh: Flickr. Những bức tượng đá này tượng trưng cho các đệ tử của Đức Phật. Ảnh: Flickr. Các bức tượng được bổ sung ngày càng nhiều xung quanh ngôi đền trong khoảng thời gian từ năm 1981 đến năm 1991. Ảnh: IG. Với sự xuất hiện của những bức tượng độc đáo này lần đầu tiên năm 1981, ngôi đền đã trở nên nổi tiếng. Ảnh: IT. Những năm gần đây, đền Otagi Nenbutsu-Ji đã trở thành địa điểm hấp dẫn và thú vị đối với du khách thích khám phá những khung cảnh bình yên khi tới Kyoto, Nhật Bản. Ảnh: IT. >>> Mời độc giả xem thêm video: Ngôi làng kỳ lạ nhất thế giới: Tất cả người dân đều mất trí nhớ

Otagi Nenbutsu-ji là một ngôi đền cổ kính ở ngoại ô Arashiyama, Kyoto, Nhật Bản. Ngôi đền nổi tiếng với bộ sưu tập 1.200 bức tượng đá độc đáo. Ảnh: Neverendingvoyage. Đền Otagi Nenbutsu-ji nằm ẩn mình trên những ngọn đồi ở phía tây Arashiyama và 1.200 bức tượng đại diện cho các đệ tử của Đức Phật. Ảnh: Neverendingvoyage. Tất cả những bức tượng đá ở đây đều có nét mặt và tư thế khác nhau như dễ thương, đáng sợ, buồn bã, thanh thản, hài hước, kỳ quái. Ảnh: Neverendingvoyage. Các bức tượng kỳ quặc nằm rải rác giữa một vài ngôi đền và chùa nhỏ trong một khu rừng râm mát. Ảnh: Neverendingvoyage. Những bức tượng này được điêu khắc bởi các nghệ nhân từ khắp nơi với sự hướng dẫn của nhà điêu khắc Kocho Nishimura kiêm trụ trì của ngôi đền. Ảnh: Neverendingvoyage. Mỗi bức tượng được tạc bởi một người khác nhau nên trông hoàn toàn khác biệt với các gương mặt và biểu cảm vô cùng ấn tượng. Ảnh: Neverendingvoyage. Do điều kiện khí hậu ẩm ướt, các bức tượng ngày này đã bao phủ đầy rêu, tăng thêm dáng vẻ uy nghiêm, cổ kính và huyền bí. Ảnh: Neverendingvoyage. Ông Kocho Nishimura không chỉ là một nhà sư mà còn là một nhà điêu khắc tài ba. Ông nảy ra ý tưởng để du khách tự tay tạc tượng cho ngôi đền dưới sự hướng dẫn của ông. Ảnh: Flickr. Những bức tượng đá này tượng trưng cho các đệ tử của Đức Phật. Ảnh: Flickr. Các bức tượng được bổ sung ngày càng nhiều xung quanh ngôi đền trong khoảng thời gian từ năm 1981 đến năm 1991. Ảnh: IG. Với sự xuất hiện của những bức tượng độc đáo này lần đầu tiên năm 1981, ngôi đền đã trở nên nổi tiếng. Ảnh: IT. Những năm gần đây, đền Otagi Nenbutsu-Ji đã trở thành địa điểm hấp dẫn và thú vị đối với du khách thích khám phá những khung cảnh bình yên khi tới Kyoto, Nhật Bản. Ảnh: IT. >>> Mời độc giả xem thêm video: Ngôi làng kỳ lạ nhất thế giới: Tất cả người dân đều mất trí nhớ