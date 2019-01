Ngoạn mục cảnh thác nước đóng băng ở Mỹ-Canada

Quần thể thác nước Niagara bao gồm 3 thác riêng biệt: Thác Horseshoe (Canada), thác Mỹ và một thác nhỏ hơn gần đó là Thác Bridal Veil. Trong cái lạnh âm độ của mùa đông, thác nước nổi tiếng này đã bị đóng băng, tạo lên khung cảnh ấn tượng thu hút đông đảo du khách. Ảnh: Dòng nước đóng băng ở thác Mỹ nhìn từ phía Canada ngày 22/1/2019. (Nguồn ảnh: Reuters) Hai du khách chụp ảnh “tự sướng” khi băng tuyết bao phủ lan can gần thác Horseshoe ở Canada. Một lượng lớn nước tại quần thể thác Niagara ở Mỹ và Canada đóng băng tạo ra cảnh tượng vô cùng ấn tượng. Ảnh chụp từ trên cao đoạn thác Niagara ở New York, Mỹ. Một cặp đôi chụp ảnh gần Thác Mỹ đóng băng trắng xoá. Thác nước Niagara là địa điểm du lịch nổi tiếng ở Mỹ và Canada. Băng tuyết bao phủ cành cây ở thác Horseshoe, Canada. Thác nước Niagara ở New York nhìn từ trên cao. Thác Mỹ rộng 323 mét và chiều cao khoảng 22 mét. Người đàn ông dẫn con trai đến tham quan thác nước Niagara ở Canada. Đoạn thác Niagara ở New York trắng xóa nhìn từ trên cao. Cảnh tượng kỳ ảo ở thác nước Niagara, Canada, trong một ngày mùa đông lạnh giá. Mời độc giả xem thêm video: Thác nước đóng băng đẹp như cổ tích ở Trung Quốc (Nguồn: Vietnam Plus)

