Môtô hộ tống Tổng thống Trump gặp tai nạn ở Louisiana

Một số xe trong đoàn môtô hộ tống Tổng thống Donald Trump ở Louisiana, Mỹ đã gặp nạn. Sở Mật vụ cho biết 4 sĩ quan điều khiển môtô đã không may bị tai nạn và 3 người trong số họ đã được đưa đến bệnh viện để điều trị vết thương. Trong ảnh, nhân viên cảnh sát di chuyển một chiếc xe máy gặp nạn trong đoàn môtô hộ tống Tổng thống Trump gần sân bay quốc tế Chennault ngày 14/5 tại thành phố Lake Charles, bang Louisiana, Mỹ. Ảnh: AFP. Cảnh sát thành phố Lake Charles và Nhà Trắng cho biết trong các tuyên bố riêng rằng 3 sĩ quan đã bị thương. Trong ảnh, các cảnh sát đang hỗ trợ một người bị thương. Ảnh: AFP. Theo cảnh sát Lake Charles, hai phó cảnh sát trưởng của Giáo xứ Calcasieu và một sĩ quan cảnh sát Sulphur đã va chạm trên Xa lộ Liên tiểu bang 210 qua phố Broad ở Lake Charles. Ảnh: AFP. Phát ngôn viên Sở mật vụ Mason Brayman viết trong một tuyên bố gửi qua email rằng một sĩ quan cảnh sát Westlake cũng bị vướng vào vụ tai nạn. Cảnh sát thành phố Lake Charles đang phối hợp với cảnh sát bang Louisiana điều tra nguyên nhân vụ việc. Trong ảnh, Phó thống đốc bang Louisiana Billy Nungesser khoe chiếc tất in hình Tổng thống Trump khi ông bắt tay nhà lãnh đạo Mỹ tại Sân bay Quốc tế Chennault. Ảnh: AP. Tổng thống Trump chú ý đến chiếc tất in hình ông của Phó thống đốc bang Louisiana Billy Nungesser sau khi đến Sân bay Quốc tế Chennault. Ảnh: AP. Tổng thống Trump chìa tay để chào đón những người ủng hộ. Ảnh: AP. Ông Trump có mặt tại sân bay quốc tế Chennault vào ngày 14/5. Ảnh: AP.Tổng thống Mỹ sánh bước cùng Thượng nghị sĩ Bill Cassidy. Ảnh: AP.

Một số xe trong đoàn môtô hộ tống Tổng thống Donald Trump ở Louisiana, Mỹ đã gặp nạn. Sở Mật vụ cho biết 4 sĩ quan điều khiển môtô đã không may bị tai nạn và 3 người trong số họ đã được đưa đến bệnh viện để điều trị vết thương. Trong ảnh, nhân viên cảnh sát di chuyển một chiếc xe máy gặp nạn trong đoàn môtô hộ tống Tổng thống Trump gần sân bay quốc tế Chennault ngày 14/5 tại thành phố Lake Charles, bang Louisiana, Mỹ. Ảnh: AFP. Cảnh sát thành phố Lake Charles và Nhà Trắng cho biết trong các tuyên bố riêng rằng 3 sĩ quan đã bị thương. Trong ảnh, các cảnh sát đang hỗ trợ một người bị thương. Ảnh: AFP. Theo cảnh sát Lake Charles, hai phó cảnh sát trưởng của Giáo xứ Calcasieu và một sĩ quan cảnh sát Sulphur đã va chạm trên Xa lộ Liên tiểu bang 210 qua phố Broad ở Lake Charles. Ảnh: AFP. Phát ngôn viên Sở mật vụ Mason Brayman viết trong một tuyên bố gửi qua email rằng một sĩ quan cảnh sát Westlake cũng bị vướng vào vụ tai nạn. Cảnh sát thành phố Lake Charles đang phối hợp với cảnh sát bang Louisiana điều tra nguyên nhân vụ việc. Trong ảnh, Phó thống đốc bang Louisiana Billy Nungesser khoe chiếc tất in hình Tổng thống Trump khi ông bắt tay nhà lãnh đạo Mỹ tại Sân bay Quốc tế Chennault. Ảnh: AP. Tổng thống Trump chú ý đến chiếc tất in hình ông của Phó thống đốc bang Louisiana Billy Nungesser sau khi đến Sân bay Quốc tế Chennault. Ảnh: AP. Tổng thống Trump chìa tay để chào đón những người ủng hộ. Ảnh: AP. Ông Trump có mặt tại sân bay quốc tế Chennault vào ngày 14/5. Ảnh: AP. Tổng thống Mỹ sánh bước cùng Thượng nghị sĩ Bill Cassidy. Ảnh: AP.