Một tháng dưới lệnh giới nghiêm: Người dân Kashmir sống sao?

Theo Al Jazeera, căng thẳng giữa Ấn Độ và Pakistan bùng phát tại khu vực Kashmir, sau khi sau khi Hạ viện Ấn Độ thông qua dự luật hủy bỏ quy chế tự trị đối với vùng đất Kashmir hiện do New Delhi kiểm soát hôm 5/8. (Nguồn ảnh: Al Jazeera) Các lệnh hạn chế được chính phủ Ấn Độ áp đặt tại nhiều nơi ở Kashmir, phần do nước này kiểm soát, từ ngày 5/8 đã ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống người dân địa phương. Hàng nghìn người đã bị bắt giữ trong khi các cuộc biểu tình ở Kashmir vẫn tiếp diễn, đụng độ đã xảy ra giữa người Kashmir và lực lượng an ninh Ấn Độ. Dịch vụ Internet, điện thoại di động và cố định đều bị cắt đứt. Ngoài ra, khu vực này còn đối diện với tình trạng thiếu thuốc men. Những bức ảnh dưới đây phần nào cho thấy cuộc sống của người dân ở Kashmir đã bị ảnh hưởng nhiều trong hơn một tháng qua. Firdous Ahmad, sinh viên 22 tuổi, được cho là đã bị lực lượng an ninh Ấn Độ đánh đập ở ngôi làng phía nam Kashmir. Người thân chăm sóc cho bé Munifa Nazir, 6 tuổi, tại bệnh viện Shri Maharaja Hari Singh ở Srinagar hôm 17/8. Bé gái đến từ Safakadal này đã bị thương bên mắt phải trong cuộc xung đột tại Kashmir. Người dân ở khu Rajbagh, Srinagar - thủ phủ vùng Kashmir, chờ đến lượt gọi điện thoại để liên lạc với người thân ở bên ngoài. Ông Muhammad Ayoub ngồi bán xăng bên ngoài nhà ở Rainawari. "Tôi từng có nguồn thu nhập ổn định với công việc lái xe lam. Nhưng giờ tôi không còn lựa chọn nào khác để kiếm tiền nuôi gia đình", ông Ayoub chia sẻ. Những người phụ nữ Kashmir cầm gậy gỗ tập trung ngoài đường phố trong một cuộc đụng độ với lực lượng an ninh ở khu Anchaar Sourra, Srinagar. Các phóng viên ngồi chờ đến lượt sử dụng máy tính vào mạng Internet tại một trung tâm báo chí do chính quyền thành lập. "Phải mất khá nhiều thời gian để gửi ảnh", một phóng viên chia sẻ. Mời độc giả xem thêm video về một vụ tấn công vào doanh trại quân đội Ấn Độ ở Kashmir (Nguồn: VTC14)

