Loạt động thái khiến Ấn Độ-Pakistan bên bờ vực chiến tranh

Căng thẳng Ấn Độ-Pakistan tái bùng phát sau khi Hạ viện Ấn Độ hôm 6/8 thông qua dự luật hủy bỏ quy chế tự trị đối với vùng đất Kashmir hiện do New Delhi kiểm soát. Theo đó, bang Jammu và Kashmir sẽ bị tách thành hai khu vực khác nhau, gồm Jammu - Kashmir và Ladakh. (Nguồn ảnh: Reuters) “Chính phủ liên bang sẽ bãi bỏ Điều 370 trong Hiến pháp về việc trao quyền tự trị đặc biệt cho Kashmir và Jammu, theo đúng Sắc lệnh đã được Tổng thống ký bãi bỏ trước đó và có hiệu lực ngay lập tức. Toàn bộ Hiến pháp của Ấn Độ sẽ được áp dụng đối với hai khu vực trên”, Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ Amit Shah tuyên bố. Ấn Độ tuyên bố việc bãi bỏ quy chế đặc biệt của Kashmir là vấn đề nội bộ. Tuy nhiên, Pakistan lại coi đây là một hành vi khiêu khích xung đột và tìm cách quốc tế hóa cuộc khủng hoảng. Quyết định của Ấn Độ đã vấp phải sự phản ứng dữ dội từ phía Pakistan, khiến căng thẳng giữa hai nước leo thang và có nguy cơ dẫn đến một cuộc đối đầu quân sự. Theo hãng thông tấn Reuters, hàng nghìn binh sĩ Ấn Độ đã được triển khai để đối phó với cuộc biểu tình bùng phát tại vùng đất Kashmir ngày 7/8. Đáp trả động thái của Ấn Độ, Chính phủ Pakistan đã tuyên bố trục xuất đại diện ngoại giao Ấn Độ tại nước này, đồng thời triệu hồi đại sứ từ New Delhi về nước cũng như ngừng giao thương với Ấn Độ. Trong một tuyên bố được đưa ra ngày 11/8, Thủ tướng Pakistan Imran Khan thông báo sẽ đệ trình kiến nghị lên án Ấn Độ lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Cùng ngày, Ngoại trưởng Pakistan Shah Mahmood Qureshi cho biết, Pakistan sẽ tìm kiếm sự ủng hộ từ hai thành viên không thường trực là Indonesia và Ba Lan để lên án quyết định tước quyền tự trị khu vực Kashmir của phía Ấn Độ. Ngày 13/8, Chính phủ Pakistan quyết định đưa Ấn Độ và vấn đề Kashmir ra trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Cũng trong ngày 13/8, Pakistan được cho là đã bắt đầu chuyển khí tài tới các căn cứ gần biên giới Ấn Độ. “3 máy bay vận tải C-130 của Không lực Pakistan đã được sử dụng để chuyển thiết bị tới căn cứ không quân Skardu, đối diện với Lãnh thổ Liên bang Ladakh”, hãng ANI dẫn nguồn tin cho biết. Về phần mình, Tổng Tư lệnh Quân đội Ấn Độ Bipin Rawat tuyên bố các lực lượng vũ trang nước này sẵn sàng chống lại mọi hành động của Pakistan. "Tất cả các bên đều triển khai các biện pháp phòng vệ và chúng tôi không nên quá lo lắng về điều đó. Về quân đội và các vấn đề liên quan, chúng tôi luôn chuẩn bị sẵn sàng", Tướng Rawat nói với truyền thông hôm 13/8. Mời độc giả xem thêm video về một vụ tấn công doanh trại Quân đội Ấn Độ ở Kashmir (Nguồn: VTC14)

Căng thẳng Ấn Độ-Pakistan tái bùng phát sau khi Hạ viện Ấn Độ hôm 6/8 thông qua dự luật hủy bỏ quy chế tự trị đối với vùng đất Kashmir hiện do New Delhi kiểm soát. Theo đó, bang Jammu và Kashmir sẽ bị tách thành hai khu vực khác nhau, gồm Jammu - Kashmir và Ladakh. (Nguồn ảnh: Reuters) “Chính phủ liên bang sẽ bãi bỏ Điều 370 trong Hiến pháp về việc trao quyền tự trị đặc biệt cho Kashmir và Jammu, theo đúng Sắc lệnh đã được Tổng thống ký bãi bỏ trước đó và có hiệu lực ngay lập tức. Toàn bộ Hiến pháp của Ấn Độ sẽ được áp dụng đối với hai khu vực trên”, Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ Amit Shah tuyên bố. Ấn Độ tuyên bố việc bãi bỏ quy chế đặc biệt của Kashmir là vấn đề nội bộ. Tuy nhiên, Pakistan lại coi đây là một hành vi khiêu khích xung đột và tìm cách quốc tế hóa cuộc khủng hoảng. Quyết định của Ấn Độ đã vấp phải sự phản ứng dữ dội từ phía Pakistan, khiến căng thẳng giữa hai nước leo thang và có nguy cơ dẫn đến một cuộc đối đầu quân sự. Theo hãng thông tấn Reuters, hàng nghìn binh sĩ Ấn Độ đã được triển khai để đối phó với cuộc biểu tình bùng phát tại vùng đất Kashmir ngày 7/8. Đáp trả động thái của Ấn Độ, Chính phủ Pakistan đã tuyên bố trục xuất đại diện ngoại giao Ấn Độ tại nước này, đồng thời triệu hồi đại sứ từ New Delhi về nước cũng như ngừng giao thương với Ấn Độ. Trong một tuyên bố được đưa ra ngày 11/8, Thủ tướng Pakistan Imran Khan thông báo sẽ đệ trình kiến nghị lên án Ấn Độ lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Cùng ngày, Ngoại trưởng Pakistan Shah Mahmood Qureshi cho biết, Pakistan sẽ tìm kiếm sự ủng hộ từ hai thành viên không thường trực là Indonesia và Ba Lan để lên án quyết định tước quyền tự trị khu vực Kashmir của phía Ấn Độ. Ngày 13/8, Chính phủ Pakistan quyết định đưa Ấn Độ và vấn đề Kashmir ra trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Cũng trong ngày 13/8, Pakistan được cho là đã bắt đầu chuyển khí tài tới các căn cứ gần biên giới Ấn Độ. “3 máy bay vận tải C-130 của Không lực Pakistan đã được sử dụng để chuyển thiết bị tới căn cứ không quân Skardu, đối diện với Lãnh thổ Liên bang Ladakh”, hãng ANI dẫn nguồn tin cho biết. Về phần mình, Tổng Tư lệnh Quân đội Ấn Độ Bipin Rawat tuyên bố các lực lượng vũ trang nước này sẵn sàng chống lại mọi hành động của Pakistan. "Tất cả các bên đều triển khai các biện pháp phòng vệ và chúng tôi không nên quá lo lắng về điều đó. Về quân đội và các vấn đề liên quan, chúng tôi luôn chuẩn bị sẵn sàng", Tướng Rawat nói với truyền thông hôm 13/8. Mời độc giả xem thêm video về một vụ tấn công doanh trại Quân đội Ấn Độ ở Kashmir (Nguồn: VTC14)