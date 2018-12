Lộ diện các ứng viên Tổng thống Mỹ tiềm năng năm 2020

Theo Business Insider, mùa vận động tranh cử dự kiến sẽ sớm bắt đầu và một số ứng viên Tổng thống Mỹ tiềm năng của Đảng Dân chủ đã có những dấu hiệu cho thấy họ sẽ tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2020. Chẳng hạn như, họ đã tới một số bang quan trọng như Iowa, Nam Carolina và New Hampshire để giới thiệu sách về tầm nhìn đối với đất nước hay thể hiện quan điểm chính trị của mình. Ảnh: BI. Trong đó, Thượng nghị sĩ Bernie Sanders, 77 tuổi, đã tới một số tiểu bang quan trọng trong năm qua và phát hành một cuốn sách. Ảnh: BI. Kết quả các cuộc khảo sát cho thấy, ông Sanders thường nhận được sự ủng hộ cao trong số các ứng viên của Đảng Dân chủ. Ảnh: The Hill. Hai tuần sau khi thất bại trong cuộc đua vào Thượng viện Mỹ trong cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ 6/11 vừa qua, Hạ nghị sĩ Beto O'Rourke của Đảng Dân chủ cho biết ông đang cân nhắc một cuộc chạy đua khác. Ảnh: BI. “Bây giờ việc giành lấy chiếc ghế của Thượng nghị sĩ Ted Cruz (Đảng Cộng hoà) đã không còn cơ hội. Chúng tôi đang suy nghĩ một số điều. Và tôi không loại trừ bất cử khả năng nào”, ông Beto phát biểu tại một toà thị chính ở El Paso. Ảnh: The Hill. Thượng nghị sĩ Cory Booker cũng là một trong những ứng viên Dân chủ tiềm năng được mô tả như một người thách thức đương kim Tổng thống Trump trong cuộc bầu cử Mỹ năm 2020. Ảnh: BI. Được biết, ông Booker đã tới bang Iowa, New Hampshire và Nam Carolina – đều là những bang bỏ phiếu sớm khi cuộc bầu cử sơ bộ 2020 diễn ra. Ảnh: NY Post. Trong một cuộc phỏng vấn với AP, ông Julian Castro, cựu Bộ trưởng Nhà ở và Phát triển Đô thị Mỹ, cũng để ngỏ khả năng ông sẽ tham gia cuộc chạy đua vào chiếc ghế Tổng thống Mỹ năm 2020. Ảnh: BI. Tuy nhiên, ông Castro – Thị trưởng San Antonio từ năm 2009 đến 2014 – cho biết sẽ đưa ra quyết định cuối cùng vào đầu tháng 1/2019. Ảnh: Politico. Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren từng nói rằng bà sẽ xem xét lại quyết định (chạy đua vào Nhà Trắng năm 2020) sau khi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ 2018 kết thúc. Ảnh: BI. Hiện tại, bà Warren có những động thái cho thấy bà sẽ tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng 2020 như công bố kết quả xét nghiệm ADN chứng minh rằng tổ tiên của bà là người Mỹ bản địa nhằm dập tắt sự "công kích" từ Tổng thống Mỹ Donald Trump...Ảnh: HP. Theo kết quả khảo sát gần đây của Harvard, cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden, 76 tuổi, thường dẫn đầu trong các ứng viên tổng thống tiềm năng cho cuộc bầu cử Mỹ năm 2020. Ảnh: BI. Cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden, nhân vật rất có uy tín của Đảng Dân chủ, mới đây đã để ngỏ khả năng ra tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2020 và thách thức đương kim Tổng thống Trump. "Tôi sẽ nói thẳng thắn nhất với các bạn. Tôi nghĩ rằng tôi là người có năng lực nhất ở Mỹ để trở thành tổng thống", RT dẫn lời ông Joe Biden ngày 4/12. Ảnh: People. Hạ nghị sĩ Eric Swalwell cũng có những dấu hiệu cho thấy ông sẽ tham gia tranh cử vị trí Tổng thống Mỹ năm 2020. Trong những tháng gần đây, nghị sĩ này đã tới các bang Iowa, New Hampshire và South Carolina. Ảnh: BI. Một ứng viên tiềm năng khác là Hạ nghị sĩ John Delaney. Được biết, ông John đã tích cực tham gia vận động tranh cử từ tháng 6/2017. Ảnh: BI. Cựu Thị trưởng New York, tỷ phú Michael Bloomberg, đã tới các bang Iowa và New Hampshire trong những tháng gần đây, thu hút sự chú ý của các nhà báo mảng chính trị khắp mọi nơi. Ảnh: BI. Mời độc giả xem thêm video: Bầu cử Mỹ bước vào giai đoạn nước rút năm 2016 (Nguồn: VTV1)

