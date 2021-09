Làm vợ Harry, Công nương Meghan bao lần gây “sóng gió” trong hoàng tộc?

Hôn lễ của cặp đôi Hoàng gia Anh Harry-Markle được cử hành vào khoảng 12h ngày 19/5/2018 (giờ địa phương) tại Nhà nguyện St.George ở Lâu đài Windsor. Meghan Markle chính thức trở thành vợ của Hoàng tử Harry và là Công nương xứ Sussex. Ảnh: PA. Tuy nhiên, kể từ khi làm dâu trong gia đình Hoàng gia Anh, Công nương Meghan không ít lần gây "sóng gió" trong hoàng tộc. Cô là công nương đầu tiên và duy nhất đã làm đảo lộn mọi quy tắc ăn mặc của Hoàng gia Anh. Ảnh: FC. Một số điều cấm kỵ trong Hoàng gia Anh như sơn móng tay đen, mặc đầm trễ vai, đầm trên gối,...Meghan Markle đều phạm phải chỉ trong thời gian ngắn. Theo Daily Mail, Công nương Meghan sống như sao hạng A trong cung điện, liên tục gây áp lực và bắt nhân viên phải làm theo yêu sách của cô. Ảnh: Reuters. Báo chí phương Tây từng nhiều lần chỉ trích thái độ "kiêu căng, chảnh chọe" của nữ Công tước xứ Sussex. Ảnh: Reuters. Đầu năm 2020, Hoàng tử Harry và vợ, Meghan Markle, từng gây chấn động khi tuyên bố sẽ rời Hoàng gia Anh và không tham gia các hoạt động của hoàng tộc với tư cách thành viên hoàng gia. Vợ chồng Hoàng tử Harry chính thức rời khỏi Hoàng gia Anh và từ bỏ các nhiệm vụ hoàng gia từ tháng 4/2020. Ảnh: HM. Trong khi đó, mối quan hệ giữa Meghan và chị dâu, Công nương Kate Middleton, từ lâu được cho là "bằng mặt nhưng không bằng lòng". Có tin đồn cho rằng, lý do khiến nữ Công tước xứ Sussex Meghan Markle không muốn ở lại cung điện và dọn ra ngoài là do mâu thuẫn với chị dâu Kate Middleton. Ảnh: SC. Tờ Mirror đưa tin, bạn thân của Công nương Meghan từng tiết lộ, Meghan cảm thấy bị đối xử bất công so với chị dâu. Ngoài ra, theo lời Samantha Markle - chị gái cùng cha khác mẹ của Meghan, vợ của Hoàng tử Harry muốn chi ra số tiền lớn vào trang phục vì muốn luôn trông nổi bật hơn Kate. Ảnh: The Sun. Tháng 3/2021, Meghan Markle và Harry đã tham dự cuộc phỏng vấn đặc biệt với "nữ hoàng truyền thông Mỹ" Oprah Winfrey, trong đó tiết lộ những thông tin phần nào cho thấy mối quan hệ căng thẳng giữa họ với Hoàng gia Anh. Ảnh: AP. Trong cuộc phỏng vấn, Harry và Meghan đã nhắc tới những cuộc trò chuyện về màu da của con trai họ, việc đánh mất sự bảo hộ của Hoàng gia Anh và những áp lực dữ dội từng khiến nữ Công tước xứ Sussex có ý định tự tử,...Ảnh: AP. Meghan nói rằng cô trở nên lo lắng về việc con trai mình không có tước hiệu Hoàng gia và khó có thể hiểu vì sao lại có những lo ngại trong gia đình Hoàng gia về màu da của con trai cô. Nữ Công tước xứ Sussex cũng ngầm tố Điện Buckingham lan truyền thông tin không đúng về vợ chồng cô. Ảnh: VF. Theo Daily Mirror, các thành viên Hoàng gia Anh khi đó đã tỏ ra rất thất vọng với cuộc phỏng vấn của Harry - Meghan. Mời độc giả xem thêm video về đám cưới của Hoàng tử Harry và cô dâu Meghan Markle hồi năm 2018 (Nguồn video: BBC)

