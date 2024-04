Kỳ lạ thành phố không có mưa suốt 600 năm

Trong suốt 600 năm, thành phố Lima hầu như không có mưa nhưng kỳ lạ ở chỗ khí hậu nơi đây luôn mát mẻ quanh năm. Do đó, nhiều nhà không làm mái che. (Ảnh: IT) Lượng mưa ở Lima chỉ khoảng 10 - 15 mm/năm nên vùng đất nổi tiếng này còn được đặt danh hiệu là "thành phố không mưa". Quan sát Lima từ trên cao, bạn có thể thấy rằng thành phố này được bao quanh bởi sa mạc, bờ biển và cát vàng. Tại đây, mưa không rơi xuống từng hạt, từng cơn như những nơi khác. Thay vào đó, lượng lớn sương mù bao phủ khắp thành phố và đọng lại trên nền đất khiến chúng ẩm ướt. Thêm nữa, thành phố kỳ lạ này quanh năm không xuất hiện sấm chớp, không có băng, tuyết hay những cơn bão dữ dội. Do vậy, Lima không có các cống thoát nước trên đường phố. Thậm chí, nhiều gia đình xây dựng nhà cửa mà không có mái che. Người dân nơi đây hầu như không cần dùng tới ô, áo mưa. Nhiều người dân địa phương cho hay chưa từng nhìn thấy mưa kể từ khi sinh ra. Theo các chuyên gia, sở dĩ Lima có đặc điểm đặc biệt như trên là do xuất phát từ đặc điểm khí hậu ôn hòa và đặc điểm địa lý. Thành phố Lima chủ yếu nằm ở sườn đông của dãy núi Andes - ngọn núi cao nhất Nam Mỹ. Tại khu vực này, luồng không khí chìm xuống, hướng gió cơ bản thổi hướng song song với mực nước biển. Không khí ven biển tiếp xúc với mặt nước lạnh bị dòng khí lạnh chặn lại nên không thể ngưng tụ thành các đám mây vũ tích. Vậy nên, không thể gây mưa, hơi nước chỉ có thể tạo thành sương mù. Nhờ đó, Lima quanh năm mát mẻ, nhiệt độ thấp nhất là khoảng 16 độ C và nhiệt độ cao nhất không quá 23 độ C. Bốn mùa ở Lima đều giống như mùa xuân. Dù không có mưa nhưng người dân Lima không gặp khô hạn hay thiếu nước sinh hoạt vì có thể sử dụng nước từ sông Aprikh hình thành do sự tan chảy băng tuyết ở dãy núi Andes và sông Remark với trữ lượng nước dồi dào. >>> Mời độc giả xem thêm video: Ngôi làng kỳ lạ nhất thế giới: Tất cả người dân đều mất trí nhớ

