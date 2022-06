Khung cảnh đẹp mộng mơ của cổ trấn 900 năm tuổi ở Trung Quốc

Được mệnh danh là "Venice phương Đông" bởi cổ trấn Châu Trang được bao quanh bởi hàng vạn con đường nước đẹp như tranh thủy mặc. Ngoài phong cảnh đẹp như tranh vẽ, cổ trấn 900 năm tuổi này còn bảo tồn rất tốt những di sản từ thời Minh, Thanh. Trên diện tích khoảng 0,5 km2, 60% công trình kiến trúc ở Châu Trang hiện nay được xây dựng trong giai đoạn 1368-1911. Cổ trấn Châu Trang bắt đầu xuất hiện trong các văn thư cổ Trung Quốc từ thời Xuân Thu. Bấy giờ, Châu Trang là ngôi làng có tên gọi Zhenfengli, thái ấp thuộc quyền sở hữu của Yao Cheng. Đến năm 1086, dưới triều Bắc Tống, một phật tử sùng đạo là Zhou Digong đã hiến khu đất cho đền Quanfu. Từ đó, tên của thị trấn được đổi thành Châu Trang. Châu Trang được bao quanh bởi hệ thống kênh rạch chằng chịt. Do vậy, thuyền đáy bằng là phương tiện chính để du khách khám phá cổ trấn 900 năm tuổi. Nhiều khách du lịch chia sẻ chuyến tham quan Châu Trang trên chiếc thuyền gỗ, lắng nghe tiếng hát của người lái đò và thưởng ngoạn cảnh sắc những ngôi nhà cổ kính dọc theo kênh đào. Du khách cũng có thể tản bộ dọc theo những con đường rợp bóng cây ngân hạnh, phong đỏ và dương liễu trong thị trấn. Cổ trấn Châu Trang nổi tiếng với những cây cầu vòm chạm khắc đá tuyệt đẹp. Châu Trang đẹp nhất về đêm, ánh đèn lung linh in bóng cả thị trấn xuống mặt nước. Ảnh: IT. Mời độc giả xem video Top 10 danh lam thắng cảnh đẹp nhất tại Việt Nam. Nguồn: Toplist.

