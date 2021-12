Không khí năm mới khắp thế giới: Nơi lộng lẫy, nơi im ắng vì COVID-19

Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 không khí chào đón Giáng sinh và năm mới 2022 có vẻ trầm lắng hơn mọi năm. Mặc dù vậy, trên khắp các tuyến phố, quảng trường, trung tâm thương mại, nhà thờ,… tại nhiều quốc gia trên thế giới vẫn được trang trí lung linh. Ảnh: AFP 400 cây xanh dọc đại lộ Champs Élysées ở thủ đô Paris (Pháp) đã được thắp sáng ngay từ cuối tháng 11. Tuy nhiên, Paris đã hủy bỏ kế hoạch bắn pháo hoa truyền thống trên đại lộ vào đêm giao thừa vì sự gia tăng các ca mắc COVID-19 mới. Ảnh: Xinhuanews Đường phố cũng như các quảng trường nổi tiếng tại Anh cũng được trang hoàng cây thông và đèn lung linh trước dịp Giáng sinh và năm mới. Ảnh: GETTY IMAGES Giữa lúc biến chủng Omicron lây lan nhanh, chính quyền London (Anh) đã hủy sự kiện đón Giao thừa 2022 dự kiến có hàng ngàn người tham gia. Ảnh: newsbreak Tại thành phố New York, Mỹ, khu phố giàu có Dyker Heights tại quận Brooklyn là một trong những điểm đến hút khách nhất. Để đón năm mới, những ngôi biệt thự trang hoàng hoành tráng với tượng ông già Noel khổng lồ, tuần lộc, người tuyết, đèn điện lấp lánh,... Ảnh: New York Post Mỹ được biết đến với những bữa tiệc đón giao thừa nhộn nhịp nhất, tuy nhiên năm nay, hàng loạt thành phố cũng đã hủy bỏ sự kiện đón năm mới trước bối cảnh căng thẳng dịch COVID-19. Ảnh: NPR Quảng trường Thời đại là địa điểm đông đúc nhất, nơi người dân và du khách cùng đón chờ thời khắc giao thừa thiêng liêng giữa những màn pháo hoa rực rỡ. Sự kiện năm mới New Year’s Eve bị hủy vào phút chót khiến nơi đây trở nên ảm đạm hơn hẳn so với mọi năm. Ảnh: CNBC Các khu chợ Giáng sinh của Đức là điểm thu hút rất lớn đối với khách du lịch quốc tế, với hàng triệu người đổ xô đến đó để trải nghiệm lễ hội mỗi năm. Năm nay, chợ vẫn được trang trí, lên đèn lung linh mùa lễ hội nhưng các kế hoạch đón năm mới ít nhiều đã bị ảnh hưởng. Ảnh: CNBC Đây đã là năm thứ hai Đức cấm bắn pháo hoa vào thời điểm chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Các thành phố lớn của quốc gia này sẽ lại trải qua một đêm Giao thừa lặng lẽ khi bước sang năm thứ ba của đại dịch. Ảnh: CNBC Chuẩn bị chào đón Giáng sinh và năm mới 2022, nhiều đường phố của thủ đô Moskva (Nga) được trang trí đèn màu rực rỡ. Từ Quảng trường Đỏ đến Quảng trường Chiến thắng đều lung linh huyền ảo, đèn hình cốc rượu mừng năm mới trang trí dọc lối đi tại Điện Kremlin. Ảnh: Yahoo Không khí đón Giáng sinh và năm mới tại các nước châu Á có vẻ nhộn nhịp hơn. Tại Bangkok, Thái Lan, những địa điểm ngoài trời vẫn được phép tổ chức các sự kiện đón năm mới kèm theo các biện pháp hạn chế. Ảnh: TTXVN Trung tâm thương mại và khu mua sắm Orchard Road, Singapore đông đúc người qua lại vui chơi và sắm Tết. Ảnh: AFP

