Khám phá bí ẩn bên trong nhà thờ Con Gà bỏ hoang ở Indonesia

Gereja Ayam hay còn được gọi là “ Nhà thờ Con gà”. Đây là một công trình kiến trúc bỏ hoang hình con gà mái khổng lồ nằm giữa khu rừng rậm Java ở Indonesia. Nằm trên ngọn đồi Magelang giữa rừng rậm Java (Indonesia) - vị trí có ánh sáng chiếu vào đặc biệt, Nhà thờ Con Gà xám xịt, phủ rêu phong, xuống cấp trầm trọng. Ý tưởng tạo ra công trình độc đáo này là của vị triệu phú người Indonesia, ông Daniel Alamsjah. Một đêm nọ, ông mơ thấy việc được yêu cầu xây dựng nhà thờ trên ngọn đồi lớn. Đó là một nhà thờ đặc biệt, chưa từng ai thấy trước kia. Daniel Alamsjahche hy vọng xây dựng một nhà thờ hình chim bồ câu, nhằm giúp đỡ những người đang theo đạo. Công trình được thiết kế đặc biệt, vừa để thờ cúng, vừa chào đón người theo đạo hành hương, thậm chí có cả không gian làm trung tâm cai nghiện ma túy, chỗ ở cho trẻ em khuyết tật và người có vấn đề về tâm thần… Thế nhưng ước nguyện của ông Alamsjahche đã không thành. Khi mới xây dựng được một thời gian, ý tưởng cho nhà thờ đã được chuyển từ bồ câu sang hình con gà. Đến năm 2000, do chi phí tăng cao cùng một vài lý do khác mà công trình đã bị ngừng xây dựng, bỏ hoang đến ngày nay.Bên trong nhà thờ Con Gà có nhiều căn phòng với đủ công năng để người ở sinh hoạt, hầu hết đều chưa được hoàn thiện và đã xuống cấp sau nhiều năm bỏ hoang. Tuy nhiên, giờ đây nhà thờ Con Gà lại trở thành địa điểm hút khách du lịch và những người hành hương đến với Indonesia. Nhờ du lịch phát triển, khu vực địa phương lân cận cũng được hưởng lợi kèm theo. Du khách thích thú ngắm bình minh ở trên đỉnh nhà thờ Con Gà ở Indonesia. Ảnh: IT. Mời độc giả xem video Nhà thờ Mỹ rung chuông tưởng niệm nạn nhân Covid-19. Nguồn: THDT.

