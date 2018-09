Khám phá 10 địa điểm du lịch “cô độc” nhất hành tinh

Nằm cheo leo bên vách đá của thung lũng Paro ở Bhutan, tu viện Paro Taktsang là một trong những địa điểm du lịch “cô độc” nhất thế giới. (Nguồn ảnh: Sputnik) Tu viện Paro Taktsang là khu phức hợp đền thờ nổi tiếng, địa điểm thiêng liêng của Phật giáo trên dãy Himalaya. Ngôi đền đầu tiên được xây dựng vào năm 1692. Hòn đảo Just Room Enough ở Mỹ được công nhận là một trong những hòn đảo nhỏ nhất thế giới. Trên đảo có một ngôi nhà dành cho 3 người ở, hai cái ghế và một cây xanh. Monte Rosa là một “túp lều” công nghệ cao được đặc biệt xây dựng cho các du khách bị mắc kẹt do thời tiết xấu trên dãy núi Alps của Thụy Sĩ. Castellfollit de la Roca là một đô thị ở vùng Catalonia nằm trên một cao nguyên đá hẹp ở độ cao 50 mét. Ngôi nhà nhỏ Fallen Star là một “tác phẩm” nghệ thuật của nghệ sĩ Hàn Quốc Do Ho Suh nằm trong khuôn viên của trường Đại học California, San Diego, Mỹ. Nhà cây HemLoft được xây dựng ở Whistler, Canada. Trong ngôi nhà đặc biệt này không có phòng tắm hay nhà bếp mà chỉ có một phòng khách. Để tới được tu viện St. Nicholas Anapavsa nằm trên núi đá ở Hy Lạp, du khách phải bước đi 143 bậc đến chân núi và sau đó đi thêm 85 bậc nữa. Ngôi nhà này có diện tích 1.400 m2 do cặp đôi Sliper xây dựng trong một núi đá gần thị trấn Festus, Missouri, Mỹ. Nhà cây được sử dụng làm khách sạn trong thành phố Harads, Thụy Điển. Trong nhà cây này có một phòng khách, một nhà bếp, một phòng tắm và một phòng ngủ. Ngôi nhà nhỏ này nằm trên một tảng đá ở giữa sông Drina. Nó được xây dựng từ những năm 1960, từng bị phá hủy và xây lại nhiều lần do lũ lụt. Mời độc giả xem thêm video: Tới thăm ngôi làng ở tận cùng Trái đất (Nguồn: VTC14)

