IS tổn thất nặng, mất thành trì lớn cuối cùng ở Đông Euphrates

Theo Al Masdar News, phiến quân IS đã hứng chịu tổn nặng nề với việc để mất thành trì lớn cuối của chúng trên bờ đông sông Euphrates vào tay lực lượng SDF. Ảnh: AMN. “Lực lượng SDF đã có thể áp đảo nhóm khủng bố IS ở Al-Sousah sáng 17/1, buộc chúng phải rút khỏi thị trấn này”, AMN đưa tin. Ảnh: Reuters. Việc để mất thị trấn Al-Sousah là một thất bại to lớn đối với phiến quân IS bởi chúng đã kiểm soát thị trấn và một số khu vực khác trong thung lũng sông Euphrates suốt hơn 4 năm qua. Ảnh: Muraselon. Hiện tại, tổ chức khủng bố IS chỉ còn kiểm soát 4 thị trấn trong thung lũng sông Euphrates và chúng đứng trước nguy cơ bị xoá sổ hoàn toàn tại khu vực này trong năm nay. Ảnh: AMN. “Quân đội Syria và các lực lượng đồng minh Iraq đang chuẩn bị tiến hành một chiến dịch quy mô lớn ở vùng Badiya Al-Sham, Syria. 2019 có thể sẽ là năm cuối cùng mà nhóm khủng bố IS chiếm đóng bất cứ vùng đất chiến lược nào tại quốc gia Trung Đông này”, AMN đưa tin. Ảnh: Sputnik. Trong diễn biến khác trên chiến trường Syria, Quân chính phủ Damascus đã đập tan những cuộc tấn công mới của nhóm liên minh thánh chiến Hayat Tahrir al-Sham (HTS) và các tay súng phiến quân đồng minh khác trong khu phi quân sự Idlib, qua đó gây tổn thất nặng nề cho bọn chúng. Ảnh: TN. Các đơn vị quân đội Syria ở Bắc Hama dồn dập oanh kích vào nhóm phiến quân Jeish al-Izza ở khu vực gần thị trấn Hasray khi chúng định xâm nhập vào khu vực do quân chính phủ kiểm soát. Ảnh: Reuters. “Ngoài ra, các binh sĩ Syria đồn trú tại các khu vực gần làng Zalin ở Bắc Hama cũng tấn công căn cứ của nhóm khủng bố ở thị trấn al-Latamineh, gây thương vong lớn cho bọn chúng”, FNA đưa tin. Ảnh: PressTV. Tại Đông Idlib, lực lượng chính phủ Damascus đã đẩy lui một cuộc tấn công của phiến quân HTS nhằm vào căn cứ của Quân đội Syria, qua đó tiêu diệt và làm bị thương nhiều tay súng. Ảnh: MEM. Mời độc giả xem thêm video về cuộc giao tranh tại Idlib (Nguồn: South Front)

