Giáng sinh 2018 của Hoàng gia Anh có gì đặc biệt?

Theo The Sun, Nữ hoàng Elizabeth II đã lên chuyến tàu khởi hành từ ga King Cross ở thủ đô London lúc 10h42 sáng ngày 20/12 và tới nhà ga King's Lynn ở Norfolk, lúc 12h31 chiều cùng ngày để bắt đầu kỳ nghỉ lễ Giáng sinh năm nay cùng các thành viên khác trong gia đình Hoàng gia Anh. Ảnh: The Sun. Sau khi tới King’s Lynn, Nữ hoàng Elizabeth II mất khoảng 30 phút ngồi trên xe để tới Sandringham, khu tư dinh của bà ở Norfolk. Ảnh: The Sun. Nữ hoàng Anh đeo kính râm khi ngồi trên tàu tới King’s Lynn. Ảnh: The Sun. Nữ hoàng Anh Elizabeth II mặc áo khoác màu nâu, choàng khăn bước xuống tàu. Ảnh: The Sun. Trước đó, ngày 19/12, Nữ hoàng Elizabeth II đã chủ trì một bữa tiệc Giáng sinh truyền thống tại Cung điện Buckingham với sự tham dự của khoảng 50 thành viên gia đình Hoàng gia. Ảnh: The Sun. Hành lý của Nữ hoàng Elizabeth II được lấy ra khỏi tàu khi bà tới nhà ga King's Lynn. Ảnh: The Sun. Cảnh sát tuần tra khu vực nhà ga King’s Lynn để đảm bảo an ninh trước khi Nữ hoàng Elizabeth tới. Ảnh: The Sun. Dường như Hoàng thân Philip không đi cùng Nữ hoàng Elizabeth II trên chuyến tàu này. Ảnh: L&S. Theo The Sun, trong dịp lễ giáng sinh năm nay, Hoàng tử Harry và vợ, Công nương Meghan Markle, sẽ đi bộ từ Sandringham tới nhà thờ St Mary Magdalene vào ngày 25/12. Ảnh: Cosmopolitan. Nữ hoàng Anh Elizabeth II và Hoàng thân Philip sẽ ở lại Sandringham cho tới giữa tháng 2/2019 để tưởng nhớ cha bà. Ảnh: DE. Tuy nhiên, các thành viên còn lại trong gia đình Hoàng gia Anh sẽ rời khỏi toà nhà Sandringham sau khi kỳ nghỉ lễ Giáng sinh kết thúc. Ảnh: HM. Mời độc giả xem thêm video: Nữ hoàng Elizabeth "chính thức" kỷ niệm sinh nhật lần thứ 90 (Nguồn: VTC14)

