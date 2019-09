Gay cấn cuộc tranh luận “nảy lửa” của ứng viên Tổng thống Mỹ

Theo hãng thông tấn Reuters, 10 ứng viên Tổng thống Mỹ của Đảng Dân chủ đã bước vào cuộc tranh luận lần thứ ba tại Houston, bang Texas, hôm 12/9. Có thể nói, ba ứng viên nổi bật nhất trong cuộc đua của Đảng Dân chủ hiện nay là cựu Phó Tổng thống Joe Biden, Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren và Thượng nghị sĩ Bernie Sanders. (Nguồn ảnh: Reuters) Cuộc tranh luận ngày 12/9 là lần đầu tiên ứng cử viên số 1, ông Joe Biden, và bà Elizabeth Warren đối đầu với nhau. Trong đó, cựu Phó Tổng thống Mỹ Biden đã tranh luận với "đối thủ" của ông là Thượng nghị sĩ Warren (phải) và Bernie Sanders (trái), về chính sách chăm sóc sức khỏe. Ứng viên Biden đã bảo vệ kế hoạch chăm sóc sức khỏe của ông vốn được xây dựng dựa trên Đạo luật chăm sóc sức khoẻ Hợp túi tiền (Obamacare) - di sản của cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama. Còn trong cuộc tranh luận hôm 12/9, Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ Mỹ Bernie Sanders tiếp tục bảo vệ chương trình bảo hiểm y tế cho người dân mang tên "Medicare for All". Trước đó, ông Sanders đã công bố bản cập nhật của kế hoạch bảo hiểm y tế "Medicare for all", nhấn mạnh kêu gọi thực thi một chương trình bảo hiểm y tế toàn dân là trọng tâm trong chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2020 của ông. Kế hoạch "Medicare for all" sẽ gộp chung các công ty bảo hiểm công và tư nhân vào một hệ thống do chính phủ điều hành. Thượng nghị sĩ Sanders cho biết kế hoạch này sẽ giúp ngăn chặn hành vi trục lợi của các nhà cung cấp bảo hiểm y tế, đồng thời tiết kiệm 500 tỷ USD ngân sách mỗi năm do hủy bỏ hàng nghìn kế hoạch chăm sóc sức khỏe lãng phí và không hiệu quả. Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren lên tiếng ủng hộ kế hoạch Medicare for All, đồng thời bác bỏ "cáo buộc" từ ứng viên Biden cho rằng đề xuất này sẽ dẫn đến việc tăng thuế cho tầng lớp trung lưu. "Chi phí tăng đối với người giàu có hơn và các tập đoàn lớn, nhưng đối với các gia đình lao động bình thường trên khắp đất nước, mức chi phí sẽ giảm bớt", bà Warren nói. Trong khi đó, Thượng nghị sĩ Kamala Harris chỉ trích Tổng thống Trump liên quan đến các vụ xả súng hàng loạt gần đây ở Texas và Ohio. Thị trưởng Pete Buttigieg chuyển hướng cuộc tranh luận sang chiến tranh ở Afghanistan. Ông nói rằng sẽ yêu cầu Quốc hội bỏ phiếu về việc có nên đưa quân đội (Mỹ) tham chiến tại quốc gia Nam Á này hay không. Chiến dịch tranh cử của doanh nhân Andrew Yang tập trung vào kế hoạch cấp 1.000 USD cho mỗi người Mỹ một tháng. Theo đó, trong cuộc tranh luận giữa các ứng cử viên tổng thống đêm 12/9 ở Houston, ông Yang cho biết đội ngũ tranh cử của ông sẽ lựa chọn ngẫu nhiên 10 gia đình Mỹ và mỗi gia đình sẽ được cấp 1.000 USD/tháng trong vòng 12 tháng tới. Đây là bước thử nghiệm lý thuyết Thu nhập cơ bản phổ thông (UBI) của ứng cử viên Yang. Ứng viên Yang từng khẳng định nếu ông trở thành Tổng thống Mỹ, chính quyền Washington sẽ chia cho mỗi người Mỹ trong độ tuổi 18-64 mỗi tháng 1.000 USD. Cựu nghị sĩ Beto O'Rourke đã thách thức Tổng thống Trump và kêu gọi tịch thu súng trường khắp đất nước. Thượng nghị sĩ Cory Booker đến từ New Jersey trong đêm tranh luận lần thứ ba. Thượng nghị sĩ Amy Klobuchar chỉ trích kế hoạch chăm sóc sức khỏe Medical for All của Thượng nghị sĩ Bernie vì loại bỏ bảo hiểm y tế tư nhân, cho rằng 149 triệu người Mỹ sẽ mất bảo hiểm y tế hiện tại của họ. Ứng viên Julian Castro đã có màn "đấu khẩu" với cựu Phó Tổng thống Mỹ Biden trên sân khấu hôm 12/9. Theo đó, hai ứng viên tranh cãi về cách ứng viên Biden mô tả một điều khoản trong kế hoạch chăm sóc sức khỏe của ông. "Tôi đang hoàn thành di sản của ông Obama, còn ông (Biden) thì không", cựu Bộ trưởng Nhà ở Castro nói. Mời độc giả xem thêm video: Ông Donald Trump chính thức trở thành Tổng thống thứ 45 của nước Mỹ (Nguồn: VTC1)

