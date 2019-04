Đụng độ dữ dội ở biên giới Gaza-Israel, hàng trăm người thương vong

Theo hãng thông tấn Reuters, ngày 30/3, hàng chục nghìn người đã tham gia cuộc tuần hành "Tháng Ba trở về vĩ đại" tại Dải Gaza nhằm kỷ niệm một năm nổ ra các cuộc biểu tình và đụng độ bạo lực ở khu vực biên giới Israel-Gaza. (Nguồn ảnh: Reuters) Cơ quan Y tế Dải Gaza cho biết, ít nhất 4 người Palestine thiệt mạng và hơn 300 người khác bị thương trong các vụ đụng độ với lực lượng an ninh Israel ngày 30/3. Theo thống kê của Liên Hợp Quốc, từ ngày 30/3/2018 - 22/3/2019, 195 người Palestine, trong đó có khoảng 40 trẻ em, đã thiệt mạng trong các cuộc biểu tình và đụng độ với lực lượng an ninh Israel gần hàng rào biên giới giữa Israel với Gaza. Những người biểu tình Palestine đeo mặt nạ dựng hàng rào trong cuộc đụng độ với lực lượng Israel gần khu định cư Do Thái Beit El ở Bờ Tây ngày 30/3. Các binh sĩ Israel cầm vũ khí khi tham gia trấn áp những người biểu tình Palestine ở Hebron, ngày 29/3. Một người Palestine ném trả lựu đạn hơi cay về phía lực lượng an ninh Israel trong cuộc xung đột gần khu định cư Do Thái Beit El ngày 30/3. Hàng nghìn người tham gia cuộc tuần hành "Tháng Ba trở về vĩ đại" tại hàng rào biên giới Israel-Gaza, phía đông thành phố Gaza, ngày 30/3. Những người biểu tình Palestine chạy qua làn hơi cay mù mịt ở làng al-Mughayer, Bờ Tây, ngày 29/3. Một người biểu tình Palestine ném đá về phía các binh sĩ Israel tại làng al-Mughayer cuối tuần qua. Người biểu tình Palestine bị thương được đưa ra khỏi khu vực xung đột ở phía nam Dải Gaza hôm 30/3. Các binh sĩ Israel đụng độ với người biểu tình Palestine tại khu vực biên giới nhìn từ phía Israel. Những người biểu tình Palestine mang theo cờ tuần hành dọc hàng rào biên giới Gaza-Israel ngày 30/3. Một người biểu tình Palestine ném trả lựu đạn hơi cay về phía lực lượng an ninh Israel ở Hebron, Bờ Tây. Các binh sĩ Israel đối đầu với người biểu tình Palestine ở khu vực biên giới Israel-Gaza ngày 30/3. Mời độc giả xem thêm video: Các nước lên án Israel không kích Syria (Nguồn: VTC14)

