Đụng độ dữ dội giữa cảnh sát và di dân ở Hy Lạp

Theo The New Arab, đụng độ dữ dội giữa di dân và cảnh sát chống bạo động Hy Lạp đã xảy ra bên ngoài một khu trại ở thị trấn Diavata, miền bắc Hy Lạp, ngày 4/4. (Nguồn ảnh: Reuters). Được biết, hàng trăm người dân di cư này bắt đầu tụ tập bên ngoài trại Diavata, sau khi trên mạng xã hội lan truyền thông tin rằng các tổ chức nhân quyền sẽ giúp họ vượt biên vào quốc gia láng giềng (Macedonia) trên hành trình đến "miền đất hứa" Châu Âu. Đụng độ đã xảy ra khi lực lượng cảnh sát chống bạo động Hy Lạp được triển khai để ngăn đoàn người di cư này rời khỏi khu trại Diavata. Được biết, những người dân nhập cư đã ném đồ vào cảnh sát trong khi lực lượng an ninh Hy Lạp dùng hơi cay để trấn áp nhóm di dân này. Nguồn tin cho hay, ít nhất 3 người đã bị bắt giữ trong vụ ẩu đả giữa di dân và cảnh sát Hy Lạp. "Thật không may, một số người xin tị nạn ở miền bắc Hy Lạp đã bị 'lừa' bởi thông tin sai sự thật trên trang mạng xã hội, dù đã được giới chức quản lý khu trại Diavata cảnh báo trước đó", ANA dẫn lời một quan chức Hy Lạp cho hay. Cảnh sát Hy Lạp bắt giữ một di dân trong cuộc ẩu đả bên ngoài khu trại tại thị trấn Diavata hôm 4/4. Những người dân nhập cư cho biết, họ muốn tiếp tục hành trình tới "miền đất hứa" ở Châu Âu. Các di dân và người tị nạn "đấu khẩu" với cảnh sát Hy Lạp bên ngoài khu trại ở thị trấn Diavata. Cảnh sát chống bạo động Hy Lạp đứng gác cạnh khu trại tị nạn ở thị trấn Diavata ngày 4/4. Các di dân mang theo đồ đạc ngồi nghỉ ven đường bên ngoài khu trại Diavata hôm 4/4. Một bé trai bất ngờ tặng hoa cho cảnh sát chống bạo động Hy Lạp gần khu trại Diavata. Đông đảo cảnh sát chống bạo động Hy Lạp được triển khai để ngăn đoàn người di cư rời khỏi khu trại Diavata ngày 4/4. Mời độc giả xem thêm video: Di dân phá hàng rào ở khu vực biên giới giữa Hy Lạp và Macedonia (Nguồn: Daily Mail)

