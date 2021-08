Đột nhập quốc gia tỷ lệ tử vong vì COVID-19 cao nhất thế giới

Peru hiện vẫn là quốc gia có tỷ lệ tử vong do COVID-19 cao nhất trên thế giới, theo đó cứ 100.000 người dân thì có 597 người tử vong. Ảnh: Reuters. Vào ngày 12/7, Chính phủ Peru đã quyết định gia hạn tình trạng khẩn cấp quốc gia để ứng phó với đại dịch COVID-19 cho đến hết tháng 8/2021. Ảnh: Reuters. Dưới đây là một số sự thật về đất nước Peru có thể giúp độc giả hiểu thêm về quốc gia này. Ảnh: Wikipedia. Peru, tên chính thức là Cộng hòa Peru, là một quốc gia đa sắc tộc ở Nam Mỹ. Thủ đô của Peru là Lima. Ảnh: Wikipedia. Theo Huffpost, khoai tây có nguồn gốc từ Peru, và nước này có tới hơn 3.000 giống khoai tây khác nhau. Ảnh: HP. Sông Amazon là con sông dài nhất thế giới và nó bắt nguồn từ Peru. Ảnh: HP. Có 3 ngôn ngữ chính thức ở Peru: Tiếng Tây Ban Nha, tiếng Quechua và tiếng Aymara. Ảnh: HP. Machu Picchu, một trong những địa danh nổi tiếng nhất ở Peru, đã được bình chọn là một trong Bảy kỳ quan thế giới mới vào năm 2007. Ảnh: Wikipedia. Thần ưng Andes là loài chim bay được lớn nhất thế giới, có thể được tìm thấy ở Peru. Ảnh: Wikipedia. Peru là nước sản xuất vàng lớn thứ 6 thế giới, với hơn 162 tấn vàng được sản xuất mỗi năm, trị giá hơn 7 nghìn tỷ USD. Ảnh: HP. Quả camu camu, mọc trong rừng Amazon ở Peru, là một trong những "siêu thực phẩm" tốt nhất thế giới với hàm lượng vitamin C gấp khoảng 60 lần so với quả cam. Ảnh: Wikipedia. Mời độc giả xem thêm video: Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trên thế giới (Nguồn video: THĐT)

