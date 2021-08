“Đột nhập” điểm nóng COVID-19 mới ở Mỹ

Dịch COVID-19 đang bùng phát mạnh ở Mỹ với sự xuất hiện của biến thể Delta có khả năng lây lan nhanh. Bang Louisiana nằm trong số những nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất tại nước này. (Nguồn ảnh: Reuters) Theo dữ liệu của Đại học Johns Hopkins, bang Louisiana có mức trung bình về số ca mắc mới tính theo đầu người trong 7 ngày cuối tháng 7/2021 cao nhất cả nước. Ước tính, cứ 100.000 người dân thì có 77 ca mắc mới mỗi ngày trong 1 tuần. Số người nhập viện do mắc COVID-19 tại Louisiana cũng tăng vọt dẫn đến tình trạng quá tải trong các bệnh viện, thiếu hụt nhân viên chăm sóc y tế. Được biết, Trung tâm Y tế Khu vực Our Lady of the Lake đã phải dừng việc phẫu thuật không khẩn cấp cho các bệnh nhân khác để ưu tiên giường điều trị cho bệnh nhân COVID-19. Giám đốc Trung tâm y tế Khu vực Our Lady of the Lake, Catherine O'Neal, cho biết trung tâm y tế này lớn nhất tiểu bang nhưng không có đủ nhân viên để điều trị cho tất cả mọi người vì số lượng bệnh nhân nhập viện quá lớn. Trung tâm đã phải điều động các nhân viên dự bị và đóng cửa các khoa khác. Nhiều nguyên nhân dẫn đến sự gia tăng nhanh chóng số ca mắc COVID-19 mới tại bang Louisiana, trong đó có sự xuất hiện biến thể Delta với khả năng lây lan nhanh và tỷ lệ tiêm chủng thấp. Louisiana là một trong những bang có tỷ lệ tiêm chủng thấp nhất nước Mỹ. Địa phương này đứng thứ 5 trong danh sách những bang có tỷ lệ tiêm chủng dưới 38%. Bà Joan Bronson được điều trị COVID-19 tại Trung tâm y tế Ochsner ở Jefferson Parish, bang Louisiana, ngày 10/8. Jerome Batiste, đến từ Westwego, Louisiana, cũng đang được điều trị COVID-19 tại Ochsner. Bác sĩ Stephen Kantrow thảo luận về việc chăm sóc bệnh nhân với các nhân viên y tế khi họ điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Trung tâm Y tế Ochsner ngày 10/8. Mary Lubrano, một nữ y tá đến từ Chalmette, bị mắc COVID-19 và đang được điều trị. Một người dân tự lấy mẫu để xét nghiệm COVID-19 tại địa điểm xét nghiệm ở New Orleans, Louisiana, ngày 6/8 trong bối cảnh số ca mắc tăng nhanh khắp bang này. Các binh sĩ Mỹ có mặt tại một địa điểm xét nghiệm COVID-19 ở New Orleans. Các nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ tại địa điểm xét nghiệm COVID-19 ở Trung tâm y tế North Oaks ngày 5/8. Mời độc giả xem thêm video: Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trên thế giới (Nguồn video: THĐT)

Dịch COVID-19 đang bùng phát mạnh ở Mỹ với sự xuất hiện của biến thể Delta có khả năng lây lan nhanh. Bang Louisiana nằm trong số những nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất tại nước này. (Nguồn ảnh: Reuters) Theo dữ liệu của Đại học Johns Hopkins, bang Louisiana có mức trung bình về số ca mắc mới tính theo đầu người trong 7 ngày cuối tháng 7/2021 cao nhất cả nước. Ước tính, cứ 100.000 người dân thì có 77 ca mắc mới mỗi ngày trong 1 tuần. Số người nhập viện do mắc COVID-19 tại Louisiana cũng tăng vọt dẫn đến tình trạng quá tải trong các bệnh viện, thiếu hụt nhân viên chăm sóc y tế. Được biết, Trung tâm Y tế Khu vực Our Lady of the Lake đã phải dừng việc phẫu thuật không khẩn cấp cho các bệnh nhân khác để ưu tiên giường điều trị cho bệnh nhân COVID-19. Giám đốc Trung tâm y tế Khu vực Our Lady of the Lake, Catherine O'Neal, cho biết trung tâm y tế này lớn nhất tiểu bang nhưng không có đủ nhân viên để điều trị cho tất cả mọi người vì số lượng bệnh nhân nhập viện quá lớn. Trung tâm đã phải điều động các nhân viên dự bị và đóng cửa các khoa khác. Nhiều nguyên nhân dẫn đến sự gia tăng nhanh chóng số ca mắc COVID-19 mới tại bang Louisiana, trong đó có sự xuất hiện biến thể Delta với khả năng lây lan nhanh và tỷ lệ tiêm chủng thấp. Louisiana là một trong những bang có tỷ lệ tiêm chủng thấp nhất nước Mỹ. Địa phương này đứng thứ 5 trong danh sách những bang có tỷ lệ tiêm chủng dưới 38%. Bà Joan Bronson được điều trị COVID-19 tại Trung tâm y tế Ochsner ở Jefferson Parish, bang Louisiana, ngày 10/8. Jerome Batiste, đến từ Westwego, Louisiana, cũng đang được điều trị COVID-19 tại Ochsner. Bác sĩ Stephen Kantrow thảo luận về việc chăm sóc bệnh nhân với các nhân viên y tế khi họ điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Trung tâm Y tế Ochsner ngày 10/8. Mary Lubrano, một nữ y tá đến từ Chalmette, bị mắc COVID-19 và đang được điều trị. Một người dân tự lấy mẫu để xét nghiệm COVID-19 tại địa điểm xét nghiệm ở New Orleans, Louisiana, ngày 6/8 trong bối cảnh số ca mắc tăng nhanh khắp bang này. Các binh sĩ Mỹ có mặt tại một địa điểm xét nghiệm COVID-19 ở New Orleans. Các nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ tại địa điểm xét nghiệm COVID-19 ở Trung tâm y tế North Oaks ngày 5/8. Mời độc giả xem thêm video: Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trên thế giới (Nguồn video: THĐT)