Điểm lại những lần Mỹ-Trung “căng như dây đàn” vì áp thuế lẫn nhau

Trưa ngày 5/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo trên Twitter sẽ nâng thuế suất 10% đối với 200 tỉ USD hàng hóa Trung Quốc lên 25% vào ngày 10/5. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng dọa sẽ áp thuế 25% đối với 325 tỉ USD giá trị hàng hóa còn lại của đối phương trong “thời gian ngắn”. Ảnh: The Hill. Sau khi Tổng thống Trump tuyên bố trên Twitter, tờ The Wall Street Journal dẫn các nguồn tin cho hay Bắc Kinh dự định hủy cuộc đàm phán với Washington diễn ra vào ngày 8/5. Ảnh: Independent. “Phái đoàn do Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc dẫn đầu nhiều khả năng sẽ hủy bỏ đàm phán sắp tới với Mỹ. Cứ để ông Trump tăng thuế”, một bài báo trên tờ Thời báo Hoàn Cầu của Trung Quốc viết. Ảnh: Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc. Ảnh: Reuters. Tuy nhiên, mới đây, theo CNBC, Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc (ảnh) vẫn sẽ sang Washington để đàm phán. Nếu ông Lưu Hạc không tới, việc Mỹ tăng thuế áp lên hàng Trung Quốc chắc chắn sẽ diễn ra, nhưng nếu ông Lưu Hạc dự đàm phán, khả năng áp thuế sẽ giảm xuống. Ảnh: AP. Trong một cuộc họp báo ngày 6/5, Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Steven Mnuchin cho biết Washington sẽ xem xét lại việc tăng thuế nếu cuộc đàm phán trở lại đúng hướng. Ảnh: WE. Trước đó, trong năm 2018, mối quan hệ Mỹ-Trung Quốc trở nên căng thẳng sau khi hai nước liên tục áp thuế lẫn nhau. Trong tháng 7, Mỹ áp thuế 25% đối với 34 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc, và xem xét áp thuế 25% tỷ USD hàng hóa còn lại. Đáp trả, Trung Quốc áp thuế 25% với 34 tỷ USD hàng hóa Mỹ. Ảnh: SCMP. Tháng 8/2018, Mỹ cân nhắc tăng thuế lên 25% với 200 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc. Cùng tháng đó, Trung Quốc công bố danh sách 60 tỷ USD hàng hóa Mỹ chịu thuế từ 5 đến 25%. Ảnh: CNN. Ngày 23/8, Mỹ chính thức áp thuế 25% với 16 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc. Đáp trả, Trung Quốc áp thuế 25% với 16 tỷ USD hàng hóa Mỹ. Ảnh: SIW. Ngày 17/9/2018, Tổng thống Donald Trump thông báo sẽ áp thêm thuế 10% với 200 tỷ USD hàng hóa từ Trung Quốc, bắt đầu từ ngày 24/9, và mức thuế sẽ tăng lên 25% từ ngày 1/1/2019. Ảnh: NAR. Sau đó, Bộ Tài chính Trung Quốc ngày 18/9 thông báo nước này sẽ áp mức thuế mới gồm 5% và 10% lên 60 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ nhằm đáp trả việc Tổng thống Trump đánh thuế bổ sung 10% đối với 200 tỷ hàng hóa Trung Quốc hôm 17/9. Gói thuế quan mới này cũng sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 24/9. Ảnh: HER. Tháng 12/2018, Mỹ và Trung Quốc nhất trí đình chiến thương mại 90 ngày để tiếp tục đàm phán. Mỹ thông báo hoãn kế hoạch tăng thuế lên mức 25% với 200 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc từ ngày 1/1/2019. Ảnh: BBC. Mời độc giả xem thêm video về chiến tranh thương mại Mỹ-Trung (Nguồn: VTV1)

