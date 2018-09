Điểm lại những khoảnh khắc ngoại giao ở thượng đỉnh liên Triều

Truyền thông Hàn Quốc đánh giá cao "màn trình diễn" ngoại giao của ông Kim Jong Un. Theo Korea Times, nhà lãnh đạo trẻ tuổi khéo léo thể hiện thái độ khiêm tốn không giống như cha và ông nội. Trong bài phát biểu ngày 19/9, ông còn gửi lời xin lỗi đến Tổng thống Moon Jae In vì nhà khách Paekhwawon "không bằng những khách sạn nguy nga tại các nước phát triển". Ảnh: Korea Times. Tổng thống Moon Jae In là nguyên thủ đầu tiên được nhà lãnh đạo trẻ tuổi Kim Jong Un tiếp đón kể từ khi nắm quyền 7 năm trước. Trong suốt thời gian ông Moon nán lại thủ đô Bình Nhưỡng, hai nhà lãnh đạo đã chia sẻ nhiều khoảnh khắc thể hiện sự thân thiết và thiện chí hợp tác. Trong ảnh, nhà lãnh đạo Kim Jong Un và Tổng thống Moon Jae In cùng các phu nhân vui vẻ rời Nhà hát lớn Bình Nhưỡng đêm 18/9. Ảnh: Reuters. Trong chuyến thăm 3 ngày của ông Moon tại Triều Tiên, lãnh đạo 2 nước có ít nhất 7 sự kiện dự cùng nhau. Đây là hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần ba giữa ông Kim và ông Moon. Trước đó, hai nhà lãnh đạo đã gặp nhau tại làng biên giới Bàn Môn Điếm vào ngày 27/4 và 26/5. Ảnh: Korea Times. Theo nhận định của nhiều chuyên gia quốc tế, việc ông Kim thịnh tình đón tiếp Tổng thống Moon có thể là cách để ghi nhận và cảm ơn vai trò cầu nối của nhà lãnh đạo Hàn Quốc trong giảm căng thẳng Mỹ - Triều. "Việc ông Moon được mời đến nhà hàng hải sản Taedong mới khai trương cũng là một cách chứng tỏ cam kết của Bình Nhưỡng trong cải thiện đời sống người dân", Yang Moo Jin, giáo sư tại Đại học Nghiên cứu Triều Tiên ở Seoul, nhận định. Ảnh: Korea Times. Hình ảnh 2 đệ nhất phu nhân của Hàn Quốc và Triều Tiên luôn sánh bước bên nhau cũng là một điểm nhấn quan trọng tại kỳ thượng đỉnh này. Trong liên tiếp 2 ngày, Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Jung Sook và bà Ri Sol Ju, phu nhân nhà lãnh đạo Triều Tiên, đã cùng tham quan nhiều địa điểm tại Bình Nhưỡng. Ảnh: Yonhap. Các chuyên gia cho rằng những hoạt động này giúp "mềm hóa" hình ảnh của Triều Tiên và giúp "bình thường hóa" cuộc thượng đỉnh Bình Nhưỡng như các sự kiện quốc tế khác. Ảnh: Korea Times. Ngày 19/9, tại nhà khách quốc gia Paekhwawon, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un có cuộc hội đàm thứ hai trong khuôn khổ Thượng đỉnh Bình Nhưỡng. Yonhap cho biết hai nhà lãnh đạo đã ký tuyên bố chung. Nhà lãnh đạo Kim Jong Un cho biết ông sẽ thăm Seoul "trong tương lai gần" và đây sẽ là chuyến thăm đầu tiên của một lãnh đạo Triều Tiên đến thủ đô Hàn Quốc kể từ khi bán đảo bị chia cắt. Ảnh: AP. Chính quyền Bình Nhưỡng siết chặt an ninh tại thủ đô trong suốt 3 ngày ông Moon viếng thăm. Truyền thông quốc tế cho biết đường xá thành phố những ngày này không quá đông đúc và vô cùng sạch sẽ. Trong ảnh là một chốt cảnh sát giao thông Triều Tiên diều phối mở đường cho đoàn xe của ông Moon Jae In ngày 18/9. Ảnh: Getty. Chuyến viếng thăm của Tổng thống Moon Jae In và phu nhân đến Bình Nhưỡng đã nhận được nhiều phản ứng trái chiều từ dư luận Hàn Quốc. Trong khi truyền thông nước này bày tỏ hy vọng vào những kết quả đạt được tại thượng đỉnh liên Triều lần 3 trong năm 2018, một bộ phận người dân Hàn Quốc vẫn tỏ ra thờ ơ trước những diễn biến hiện nay. Ảnh: Reuters. Nhiều người Hàn Quốc lớn tuổi và ủng hộ lập trường bảo thủ đã lên tiếng phản đối chuyến thăm của ông Moon đến miền Bắc bán đảo, cho rằng sự kiện này chỉ làm lợi cho nhà lãnh đạo Kim Jong Un. Một sự kiện phản đối thượng đỉnh Bình Nhưỡng đã được tổ chức trước trung tâm báo chí tại Jung Gu, Seoul trong 2 ngày 18-19/9 với khoảng 100 người tham dự. Ảnh: Korean Times. Ông Moon dự kiến lên đường về nước sáng sớm 20/9. Tuy nhiên, Nhà Xanh cho hay lịch trình quay về có thể bị trì hoãn để ông tham dự một sự kiện hữu nghị cùng nhà lãnh đạo Triều Tiên và còn phụ thuộc vào kết quả hội đàm. Ảnh: Getty.

Truyền thông Hàn Quốc đánh giá cao "màn trình diễn" ngoại giao của ông Kim Jong Un. Theo Korea Times, nhà lãnh đạo trẻ tuổi khéo léo thể hiện thái độ khiêm tốn không giống như cha và ông nội. Trong bài phát biểu ngày 19/9, ông còn gửi lời xin lỗi đến Tổng thống Moon Jae In vì nhà khách Paekhwawon "không bằng những khách sạn nguy nga tại các nước phát triển". Ảnh: Korea Times. Tổng thống Moon Jae In là nguyên thủ đầu tiên được nhà lãnh đạo trẻ tuổi Kim Jong Un tiếp đón kể từ khi nắm quyền 7 năm trước. Trong suốt thời gian ông Moon nán lại thủ đô Bình Nhưỡng, hai nhà lãnh đạo đã chia sẻ nhiều khoảnh khắc thể hiện sự thân thiết và thiện chí hợp tác. Trong ảnh, nhà lãnh đạo Kim Jong Un và Tổng thống Moon Jae In cùng các phu nhân vui vẻ rời Nhà hát lớn Bình Nhưỡng đêm 18/9. Ảnh: Reuters. Trong chuyến thăm 3 ngày của ông Moon tại Triều Tiên, lãnh đạo 2 nước có ít nhất 7 sự kiện dự cùng nhau. Đây là hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần ba giữa ông Kim và ông Moon. Trước đó, hai nhà lãnh đạo đã gặp nhau tại làng biên giới Bàn Môn Điếm vào ngày 27/4 và 26/5. Ảnh: Korea Times. Theo nhận định của nhiều chuyên gia quốc tế, việc ông Kim thịnh tình đón tiếp Tổng thống Moon có thể là cách để ghi nhận và cảm ơn vai trò cầu nối của nhà lãnh đạo Hàn Quốc trong giảm căng thẳng Mỹ - Triều. "Việc ông Moon được mời đến nhà hàng hải sản Taedong mới khai trương cũng là một cách chứng tỏ cam kết của Bình Nhưỡng trong cải thiện đời sống người dân", Yang Moo Jin, giáo sư tại Đại học Nghiên cứu Triều Tiên ở Seoul, nhận định. Ảnh: Korea Times. Hình ảnh 2 đệ nhất phu nhân của Hàn Quốc và Triều Tiên luôn sánh bước bên nhau cũng là một điểm nhấn quan trọng tại kỳ thượng đỉnh này. Trong liên tiếp 2 ngày, Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Jung Sook và bà Ri Sol Ju, phu nhân nhà lãnh đạo Triều Tiên, đã cùng tham quan nhiều địa điểm tại Bình Nhưỡng. Ảnh: Yonhap. Các chuyên gia cho rằng những hoạt động này giúp "mềm hóa" hình ảnh của Triều Tiên và giúp "bình thường hóa" cuộc thượng đỉnh Bình Nhưỡng như các sự kiện quốc tế khác. Ảnh: Korea Times. Ngày 19/9, tại nhà khách quốc gia Paekhwawon, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un có cuộc hội đàm thứ hai trong khuôn khổ Thượng đỉnh Bình Nhưỡng. Yonhap cho biết hai nhà lãnh đạo đã ký tuyên bố chung. Nhà lãnh đạo Kim Jong Un cho biết ông sẽ thăm Seoul "trong tương lai gần" và đây sẽ là chuyến thăm đầu tiên của một lãnh đạo Triều Tiên đến thủ đô Hàn Quốc kể từ khi bán đảo bị chia cắt. Ảnh: AP. Chính quyền Bình Nhưỡng siết chặt an ninh tại thủ đô trong suốt 3 ngày ông Moon viếng thăm. Truyền thông quốc tế cho biết đường xá thành phố những ngày này không quá đông đúc và vô cùng sạch sẽ. Trong ảnh là một chốt cảnh sát giao thông Triều Tiên diều phối mở đường cho đoàn xe của ông Moon Jae In ngày 18/9. Ảnh: Getty. Chuyến viếng thăm của Tổng thống Moon Jae In và phu nhân đến Bình Nhưỡng đã nhận được nhiều phản ứng trái chiều từ dư luận Hàn Quốc. Trong khi truyền thông nước này bày tỏ hy vọng vào những kết quả đạt được tại thượng đỉnh liên Triều lần 3 trong năm 2018, một bộ phận người dân Hàn Quốc vẫn tỏ ra thờ ơ trước những diễn biến hiện nay. Ảnh: Reuters. Nhiều người Hàn Quốc lớn tuổi và ủng hộ lập trường bảo thủ đã lên tiếng phản đối chuyến thăm của ông Moon đến miền Bắc bán đảo, cho rằng sự kiện này chỉ làm lợi cho nhà lãnh đạo Kim Jong Un . Một sự kiện phản đối thượng đỉnh Bình Nhưỡng đã được tổ chức trước trung tâm báo chí tại Jung Gu, Seoul trong 2 ngày 18-19/9 với khoảng 100 người tham dự. Ảnh: Korean Times. Ông Moon dự kiến lên đường về nước sáng sớm 20/9. Tuy nhiên, Nhà Xanh cho hay lịch trình quay về có thể bị trì hoãn để ông tham dự một sự kiện hữu nghị cùng nhà lãnh đạo Triều Tiên và còn phụ thuộc vào kết quả hội đàm. Ảnh: Getty.