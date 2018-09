Dân Mỹ khốn khổ vì ngập lụt kinh hoàng sau siêu bão Florence

Cuộc sống của người dân tại một số bang bờ đông nước Mỹ đã bị đảo lộn sau khi siêu bão Florence ập tới. Theo Business Insider, cho đến nay đã có ít nhất 17 người thiệt mạng và con số này có thể còn gia tăng. (Nguồn ảnh: Reuters) Hiện tại, nhiều khu vực tại bang Bắc Carolina và Nam Carolina bị ngập lụt nghiêm trọng với lượng mưa được ghi nhận ở mức cao kỷ lục. Cảnh báo lũ quét cũng đã được ban bố tại phần lớn khu vực phía nam và tây của Bắc Carolina. Hàng chục nghìn ngôi nhà đã bị hư hại do ảnh hưởng của mưa lũ. Thống đốc Bắc Carolina Roy Cooper cho hay hơn 900 người đã được giải cứu khỏi mưa lũ trong khi 15 nghìn người khác vẫn đang ở trong các trung tâm sơ tán tạm thời. Một ngôi nhà bị hư hại ở New Bern, Bắc Carolina, sau khi bão Florence quét qua. Rác thải ngổn ngang tại một bãi đỗ xe ở New Bern. Người dân địa phương dọn dẹp nhà sửa sau khi bão đi qua. Nước ngập gần đến cửa sổ nhà ông Obrad Gavrilovic ở Bolivia, Bắc Carolina, ngày 15/9. Khu dân cư ở Lumberton, Bắc Carolina, chìm trong biển nước ngày 16/9/2018. Lính thủy quân lục chiến Mỹ giúp sơ tán người dân bị mắc kẹt tại Jacksonville, Bắc Carolina, ngày 15/9. Người dân địa phương được sơ tán khỏi khu vực ngập lụt ở Lumberton, Bắc Carolina, cuối tuần trước. Một bức tường đổ sập do ảnh hưởng của bão Florence ở Bắc Carolina. Nước sông Neuse tràn bờ làm ngập các khu dân cư ở New Bern, Bắc Carolina, hôm 14/9. Chiếc ô tô bị mắc kẹt trong con phố ngập lụt ở Piney Freen, Bắc Carolina. Ông Lewis Combs, 85 tuổi, và vợ là bà Betty, 77 tuổi, đã ở trong một nhà thờ suốt ba ngày để tránh bão. Mời độc giả xem video: Siêu bão Florence đổ bộ vào Mỹ (Nguồn: ABC News)

