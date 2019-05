Cuộc sống ở khu định cư xa xôi nhất hành tinh

Theo Insider, Edingburgh of the Seven Sea được biết đến là khu định cư xa xôi nhất thế giới. (Nguồn ảnh: Insider) Nơi này cách thành phố gần nhất khoảng 1.600 km. Khu định cư "biệt lập" này được đặt tên theo Công tước Edinburgh, con trai thứ hai của Nữ hoàng Victoria, sau khi ông tới thăm nơi này vào năm 1867. Hiện tại, 255 người đang sống tại khu định cư Edinburgh of the Seven Seas, bao gồm những cư dân địa phương và các nhà nghiên cứu. Người dân ở vùng nông thôn Edinburgh of the Seven Seas sống chủ yếu bằng nghề trồng trọt khoai tây trên mảnh đất cách thị trấn khoảng gần 2 km. Có một con đường dẫn đến đó và mọi người có thể đi xe buýt. Mỗi gia đình sống trên đảo Tristan Da Cunha đều có ruộng để trồng khoai tây hoặc các nông sản khác. Khi mùa thu hoạch đến, người nông dân thu hoạch bằng tay thay vì máy móc. Người dân Edinburgh of the Seven Seas cũng chăn nuôi gia súc. Một siêu thị trong khu định cư Edinburgh of the Seven Seas. Được biết, người dân nơi đây vẫn được cung cấp những dịch vụ thiết yếu nhất, giống như ở mọi thị trấn khác. Còn đây là một quán cafe internet. Trụ sở của lực lượng cảnh sát. Bến xe buýt... ...và một vài quán bar. Nền kinh tế trên đảo Tristan này phần lớn phụ thuộc vào việc xuất khẩu tôm, cá và bán các bộ tem cho những nhà sưu tập nước ngoài. Một cư dân đảo Tristan Da Cunha chia sẻ, cộng đồng dân cư ở đây giống như một đại gia đình, và mọi người luôn sẵn sàng giúp đỡ lẫn nhau. Cuộc sống ở đây rất an toàn. Mời độc giả xem thêm video: Thị trấn Mỹ bầu dê làm Thị trưởng (Nguồn: VTC14)

