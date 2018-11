Cuộc sống của những người nghèo nhất nước Mỹ

Nghèo đói tác động tới hầu hết mọi khía cạnh đời sống của nước Mỹ ở tất cả các bang, thành phố, bất chấp giới tính, độ tuổi, nghề nghiệp và giáo dục. Mặc dù những người sống trên đường phố là đáng chú ý nhất, vô gia cư chỉ là một trong những vấn đề của nghèo đói. Những người nghèo nhất nước Mỹ sống trong nhiều điều kiện khác nhau phải phụ thuộc vào sự hỗ trợ từ các chương trình chính phủ và các nguồn lực địa phương để trang trải cho bản thân và gia đình. Họ phải làm việc nhiều giờ với thu nhập eo hẹp. Chi phí giá cả ngày càng tăng, nhiều người buộc phải sống ở bất cứ đâu họ có thể. Ví dụ như người phụ nữ này biến chiếc xe ô tô thành "nhà". Những người vô gia cư ở các thành phố thường tận dụng các không gian công cộng như trên toa tàu điện ngầm thay vì dựng lều ở nơi nào đó do các quy định chặt chẽ. Những người sống lang thang trên đường phố thường phải phó mặc cuộc sống cho điều kiện thời tiết, hoặc có thể tìm cho mình không gian nhỏ có sẵn để trú tạm. Một vài thành phố đã lập những khu trú ẩn tạm thời cho những tháng mùa đông giá rét. Thành phố Portland đã tạo một khu tạm trú như thế này sau khi một người phụ nữ vô gia cư cùng với đứa trẻ còn ẵm ngửa được phát hiện đã chết ở một bến xe buýt hồi năm ngoái. Năm 2014, số lượng trẻ em vô gia cư lên tới mức cao kỷ lục 2,5 triệu người, tức là cứ mỗi 30 trẻ em Mỹ thì có 1 trẻ vô gia cư mỗi năm. Mặc dù các khu nhà công cộng có thể được coi là giải pháp lâu dài để cung cấp nơi ở cho những người vô gia cư, nhưng các vấn đề như xuống cấp và mất kiểm soát ở những khu nhà như thế này lại đang tăng mạnh. Hồi tháng 6, thành phố New York được yêu cầu chi 2 tỷ USD để giải quyết tình trạng tham nhũng và mất quản lý ở Cơ quan Nhà ở công cộng lớn nhất của Mỹ, sau khi các nhà điều tra phát hiện một loạt bê bối liên quan đến tình trạng xuống cấp của khu nhà này. Một số người ở các thành phố có thể tìm kiếm các khoản thu nhập nhỏ từ việc thu nhặt các vỏ chai lọ. Dù nó có thể xoa dịu phần nào nhưng công việc này cũng mất thời gian và cũng có tính cạnh tranh. Những người nghèo, vô gia cư thường không được hưởng các lợi ích chăm sóc sức khỏe liên bang. Một nghiên cứu tháng 3 từ Hiệp hội y tế cộng đồng Mỹ cho thấy, chi phí y tế đã đẩy hơn 7 triệu người Mỹ xuống dưới mức nghèo liên bang. Những năm gần đây, việc đẩy mạnh triển khai các nhóm y tế lưu động và miễn phí đã giúp những cộng đồng người nghèo và bị cô lập được tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Có hơn 40 triệu người Mỹ đang phải vật lộn với cái đói, trong đó có hơn 12 triệu trẻ em. Rất nhiều tổ chức phi lợi nhuận địa phương đã cung cấp cho các cộng đồng người nghèo bữa ăn miễn phí. Một số khu lều trú tạm dành cho người vô gia cư cũng thường cung cấp bữa tối miễn phí. Các tổ chức khác giúp đỡ người nghèo bằng cách cung cấp rau củ quả giảm giá hoặc miễn phí hay các món đồ gia dụng. Vào các dịp nghỉ lễ, các tổ chức địa phương thường đề xuất nhiều cách để những người vô gia cư và những người thu nhập thấp tìm được các loại rau củ quả tươi miễn phí. Những tháng mùa đông luôn là thời điểm khắc nghiệt nhất đối với những người sống trên đường phố và họ luôn cần những khu lều trú ẩn do các nhà chức trách cung cấp.

