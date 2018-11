Choáng ngợp tòa nhà chọc trời mới nhất ở thủ đô Anh

Báo Daily Mail mới đây đăng tải những bức ảnh concept đầu tiên về tòa nhà chọc trời mới nhất ở London sẽ được xây dựng trong thời gian tới. (Nguồn ảnh: Daily Mail) Với chiều cao gần 305 mét, công trình mang tên “The Tulip” này dự kiến sẽ trở thành tòa nhà cao thứ hai ở thủ đô London, sau tòa nhà The Shard. Trên tòa nhà có vị trí thuận lợi cho du khách có thể ngắm nhìn toàn cảnh thành phố London.Tòa nhà Tulip được xây dựng cạnh tòa nhà chọc trời Gherkin cao 180 mét. Bên trong tòa nhà The Tulip sẽ có cả quán bar và nhà hàng, đủ sức chứa 1.500 người. Các cuộc thảo luận của giới chuyên gia về lịch sử thủ đô London có thể sẽ diễn ra trong tòa nhà này. Tòa nhà Tulip dự kiến sẽ bắt đầu được xây dựng vào năm 2020 và sau khi hoàn thành, nó sẽ trở thành địa điểm thu hút đông đảo du khách tham quan. The Shard gồm 95 tầng hiện là tòa nhà chọc trời cao nhất thủ đô London, với chiều cao gần 310 mét. Ngoài ra, tòa nhà Gherkin cao 180 mét được xây dựng bắt đầu vào năm 2001 do kiến trúc sư Norman Foster và Ken Shuttleworth thiết kế. Mời độc giả xem thêm video: Chiêm ngưỡng tòa nhà bằng gỗ cao nhất thế giới tại Na Uy (Nguồn: VTC1)

Báo Daily Mail mới đây đăng tải những bức ảnh concept đầu tiên về tòa nhà chọc trời mới nhất ở London sẽ được xây dựng trong thời gian tới. (Nguồn ảnh: Daily Mail) Với chiều cao gần 305 mét, công trình mang tên “The Tulip” này dự kiến sẽ trở thành tòa nhà cao thứ hai ở thủ đô London, sau tòa nhà The Shard. Trên tòa nhà có vị trí thuận lợi cho du khách có thể ngắm nhìn toàn cảnh thành phố London. Tòa nhà Tulip được xây dựng cạnh tòa nhà chọc trời Gherkin cao 180 mét. Bên trong tòa nhà The Tulip sẽ có cả quán bar và nhà hàng, đủ sức chứa 1.500 người. Các cuộc thảo luận của giới chuyên gia về lịch sử thủ đô London có thể sẽ diễn ra trong tòa nhà này. Tòa nhà Tulip dự kiến sẽ bắt đầu được xây dựng vào năm 2020 và sau khi hoàn thành, nó sẽ trở thành địa điểm thu hút đông đảo du khách tham quan. The Shard gồm 95 tầng hiện là tòa nhà chọc trời cao nhất thủ đô London, với chiều cao gần 310 mét. Ngoài ra, tòa nhà Gherkin cao 180 mét được xây dựng bắt đầu vào năm 2001 do kiến trúc sư Norman Foster và Ken Shuttleworth thiết kế. Mời độc giả xem thêm video: Chiêm ngưỡng tòa nhà bằng gỗ cao nhất thế giới tại Na Uy (Nguồn: VTC1)