Choáng ngợp muôn vàn cảnh đẹp thiên nhiên nhìn từ trên cao

Theo The Sun, những bức ảnh về cảnh đẹp thiên nhiên trên khắp thế giới được nhiếp ảnh gia Horspool chụp từ máy bay không người lái, khinh khí cầu,... (Nguồn ảnh: The Sun) Trong ảnh là ngôi làng Riomaggiore ở Italy nổi tiếng với rượu và các nhân vật lịch sử. Quang cảnh Osh, thành phố lớn thứ hai Kyrgyzstan, nhìn từ trên cao. Dãy núi Dolomites hùng vĩ ở Italy. Cánh đồng với những hình tròn ấn tượng ở Australia. Khu Cappadocia là một địa điểm du lịch nổi tiếng ở Thổ Nhĩ Kỳ. Được biết, người dân Cappadocia đã đục đẽo và chạm khắc hang động thành nhà ở, tu viện và nhà thờ… Dòng sông Murgab uốn lượn nhìn từ trên cao. Một bến tàu ở thành phố Central Coast, New South Wales, Australia. Nhiếp ảnh gia người Horspool chụp lại thành phố Venice nổi tiếng của đất nước Italy. Áng nắng mặt trời xuyên qua làn sương mù tạo nên khung cảnh mờ ảo ở Hartley, Australia. Một thị trấn bị bỏ hoang tại khu vực xa xôi hẻo lánh ở Thổ Nhĩ Kỳ. Ngôi làng Vernazza nằm trên bờ biển Ligurian, phía tây bắc Italy. Ảnh chụp đầm lầy và những hồ nước tuyệt đẹp ở Kyrgyzstan. Mời độc giả xem thêm video: Ghé thăm thiên đường của loài mèo ở Hawaii (Nguồn: VTV1)

