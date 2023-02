Choáng ngợp cảnh đẹp tại ngôi làng hơn 7000 năm tuổi ở Áo

Hallstatt là một ngôi làng hơn 7000 tuổi nằm bên hồ Hallstätter See, tọa lạc giữa hai thành phố Salzburg và Graz, phía Bắc nước Áo, bao quanh bởi dãy núi Alps mờ sương. Nằm nép mình giữa những dãy núi cao của Áo và hồ nước tuyệt đẹp, ngôi làng Hallstatt mang vẻ đẹp thơ mộng tựa như thiên đường nơi hạ giới. Mỗi năm, hàng ngàn du khách đến đây với mong muốn ít nhất một lần tận mắt ngắm nhìn khung cảnh cổ tích mà ngôi làng gìn giữ 7000 năm qua. Hallstatt nổi tiếng khắp thế giới bởi vẻ đẹp thơ mộng và yên bình. Với dân số chỉ khoảng một nghìn người nhưng đó lại là ngôi làng di sản. Trải qua thăng trầm của lịch sử, Hallstatt luôn giữ được vẻ quyến rũ vốn có với những nhà thờ cổ, nhà gỗ, lâu đài thời Trung cổ với lối kiến trúc độc đáo, hình thành nên một ngôi làng cổ kính, đẹp như trong cổ tích. Ngôi làng cổ này còn được biết đến là mỏ muối lâu đời nhất thế giới. Năm 1997, UNESCO công nhận Hallstatt là Di sản Thế giới. Hallstatt có vị trí tựa lưng vào núi và mặt hướng phía hồ Hallstätter See - một trong những hồ đẹp nhất nước Áo, mang đến cho nơi đây cảnh sắc thiên nhiên ngoạn mục. Bởi nằm ở vị trí “tọa sơn hướng thủy” nên muốn đến được Hallstatt bắt buộc phải đi thuyền/phà qua hồ. Hallstatt được cho là nguồn cảm hứng cho bộ phim “Frozen” (Nữ hoàng băng giá) nổi tiếng. Sau sự thành công của bộ phim, lượng khách du lịch tìm đến ngôi làng có ngày tăng lên đến 10.000 người. Ngôi làng đẹp không chỉ vì địa thế và cảnh quan xung quanh mà còn đẹp ở từng ban công, góc phố. Người dân ở đây rất biết chăm sóc, làm đẹp ngôi nhà của mình, không cửa sổ, ban công nào là không có hoa tươi khoe sắc. Muốn hiểu nhiều hơn về làng Hallstatt, hãy đến thăm Bảo tàng Văn hóa di sản với những hiện vật minh chứng cho 7.000 năm lịch sử của ngôi làng này. Ảnh: IT.

Hallstatt là một ngôi làng hơn 7000 tuổi nằm bên hồ Hallstätter See, tọa lạc giữa hai thành phố Salzburg và Graz, phía Bắc nước Áo, bao quanh bởi dãy núi Alps mờ sương. Nằm nép mình giữa những dãy núi cao của Áo và hồ nước tuyệt đẹp, ngôi làng Hallstatt mang vẻ đẹp thơ mộng tựa như thiên đường nơi hạ giới. Mỗi năm, hàng ngàn du khách đến đây với mong muốn ít nhất một lần tận mắt ngắm nhìn khung cảnh cổ tích mà ngôi làng gìn giữ 7000 năm qua. Hallstatt nổi tiếng khắp thế giới bởi vẻ đẹp thơ mộng và yên bình. Với dân số chỉ khoảng một nghìn người nhưng đó lại là ngôi làng di sản. Trải qua thăng trầm của lịch sử, Hallstatt luôn giữ được vẻ quyến rũ vốn có với những nhà thờ cổ, nhà gỗ, lâu đài thời Trung cổ với lối kiến trúc độc đáo, hình thành nên một ngôi làng cổ kính , đẹp như trong cổ tích. Ngôi làng cổ này còn được biết đến là mỏ muối lâu đời nhất thế giới. Năm 1997, UNESCO công nhận Hallstatt là Di sản Thế giới. Hallstatt có vị trí tựa lưng vào núi và mặt hướng phía hồ Hallstätter See - một trong những hồ đẹp nhất nước Áo, mang đến cho nơi đây cảnh sắc thiên nhiên ngoạn mục. Bởi nằm ở vị trí “tọa sơn hướng thủy” nên muốn đến được Hallstatt bắt buộc phải đi thuyền/phà qua hồ. Hallstatt được cho là nguồn cảm hứng cho bộ phim “Frozen” (Nữ hoàng băng giá) nổi tiếng. Sau sự thành công của bộ phim, lượng khách du lịch tìm đến ngôi làng có ngày tăng lên đến 10.000 người. Ngôi làng đẹp không chỉ vì địa thế và cảnh quan xung quanh mà còn đẹp ở từng ban công, góc phố. Người dân ở đây rất biết chăm sóc, làm đẹp ngôi nhà của mình, không cửa sổ, ban công nào là không có hoa tươi khoe sắc. Muốn hiểu nhiều hơn về làng Hallstatt, hãy đến thăm Bảo tàng Văn hóa di sản với những hiện vật minh chứng cho 7.000 năm lịch sử của ngôi làng này. Ảnh: IT.