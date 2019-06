Câu chuyện ít biết đằng sau lá quốc kỳ của các nước

Quốc kỳ Canada. Hình ảnh chiếc lá phong là biểu tượng không thể nhầm lẫn của Canada. Quốc kỳ hiện nay được sử dụng từ năm 1965. Lá phong 11 điểm được lựa chọn để đại diện cho 10 tỉnh, với 1 điểm đại diện cho 3 vùng lãnh thổ của Canada. Người dân Canada rất yêu thích quốc kỳ của mình. từ năm 1996, ngày 15/2 được chọn làm ngày Quốc kỳ Canada. Quốc kỳ Mỹ đặc trưng hiện nay có từ năm 1960, sau khi Hawaii trở thành 1 bang của Mỹ. 50 ngôi sao đại diện cho 50 bang của Mỹ. 13 vạch ngang đại diện cho 13 vùng thuộc địa Anh đã trở thành những bang đầu tiên. Tương lai của quốc kỳ Mỹ hiện vẫn chưa rõ khi cả Puerto Rico và Quận Columbia đều đang muốn trở thành bang của Mỹ. Nếu điều đó xảy ra, lá cờ có lẽ sẽ cần điều chỉnh để thêm ngôi sao. Mặc dù phải đến năm 1990, sau khi Bức tường Berlin sụp đổ và nước Đức thống nhất, lá cờ 3 màu: đen, đỏ và vàng mới được chính thức sử dụng, nhưng lịch sử của nó xuất phát từ năm 1778. Lá cờ 3 màu này lần đầu tiên được sử dụng là cờ của Principality of Reuss-Greiz, một nước có chủ quyền nằm trong lãnh thổ nước Đức ngày nay. Màu của lá cờ đại diện cho nền dân chủ. Quốc kỳ Tiranga được sử dụng sau khi Ấn Độ tuyên bố độc lập năm 1947. Lá cờ đại diện cho sức mạnh và sự dũng cảm. Phần màu trắng đại diện cho hòa bình và sự thật, trong khi phần màu xanh lá đại diện cho các vùng đất màu mỡ. Biểu tượng ở giữa, Ashoka Chakra, đại diện cho sự chăm chỉ và tiến bộ của Ấn Độ. Union Jack, lá ở của Vương Quốc Anh. Là một trong những lá cờ mang tính nhận diện cao nhất thế giới, Union Jack là sự kết hợp của một số lá cờ, đại diện cho 3 vùng của Vương quốc Anh. Chữ thập đỏ đại diện cho nước Anh. Chữ X màu trắng đại diện cho Scotland và chữ X màu đỏ đại diện cho Ireland. Quốc kỳ Botswana là một trong số ít quốc kỳ không sử dụng màu sắc truyền thống của phong trào liên châu Phi (đỏ, xanh lá và đen) hoặc màu sắc của đảng cầm quyền. Thay vào đó, quốc kỳ Botswana được thiết kế theo màu của áo khoác quân đội. Được thông qua năm 1966 thay cho lá cờ Union Jack, màu xanh nhạt đại diện cho nước, màu đen và trắng đại diện cho hài hòa sắc tộc. Đường kẻ đen, trắng cũng là màu của ngựa vằn, loài động vật đặc trưng ở Botswana. Quốc kỳ Nam Phi được sử dụng từ năm 1994. Mặc dù không có sự giải thích chính thức nào về màu sắc, nhưng màu đen, xanh lá và vàng được lấy từ băng rôn đảng Đại hội dân tộc Phi của Nelson Maldela, còn màu đỏ, trắng và xanh da trời là màu của cờ Transvaal. Hình chữ Y được cho là nhắc tới sự hội tụ các nền văn hóa trong một quốc gia. Quốc kỳ Australia. Với mối liên hệ mạnh mẽ với Khối Thịnh vượng chung, quốc kỳ Australia có cả hình Union Jack ở góc trên bên trái và một ngôi sao 7 cánh ở bên dưới. Nửa còn lại của lá cờ là 5 ngôi sao 7 cánh với các kích thước khác nhau,đại diện cho chòm sao Thiên Nam Tự được nhìn thấy từ Australia. Quốc kỳ New Zealand.Với mối liên hệ mạnh mẽ với Khối Thịnh vượng chung, quốc kỳ New Zealand cũng có Union Jack ở góc trên bên trái. Các ngôi sao màu đỏ đại diện cho chòm sao Thiên Nam tự. Quốc kỳ Somalia được một học giả nước này thiết kế vào năm 1954 khi đất nước chuẩn bị độc lập. Màu nền xanh da trời ban đầu được liên hệ với Liên Hợp Quốc. Tuy nhiên, ngày nay, nó đại diện cho màu của bầu trời xanh và Ấn Độ Dương. Ngôi sao 5 cánh ở giữa biểu tượng cho sự thống nhất. Quốc kỳ Brazil được chính thức sử dụng từ năm 1889, với rất nhiều biểu tượng ẩn giấu bên trong. Màu xanh lá đại diện cho các khu rừng, trong khi kim cương vàng đại diện cho sự giàu về tài nguyên vàng có của Brazil và hình cầu màu xanh ở giữa đại diện cho bầu trời đêm ở Rio de Janeiro. Quốc kỳ Nga. Đây là lá cờ chính thức dưới thời Sa hoàng của Đế chế Nga năm 1696. Tuy nhiên phải đến khi Liên Xô tan rã, lá cờ này mới được sử dụng lại vào năm 1991. Một số người nói rằng, màu sắc của lá cờ này đại diện cho trật tự của sự ưu tiên (màu trắng là Chúa trời, màu xanh là Sa hoàng và đỏ là nhân dân), một số người khác lại cho rằng màu trắng là đại diện cho sự thanh cao và thẳng thắn, màu xanh là sự trung thành còn màu đỏ là thịnh vượng. Quốc kỳ Hy Lạp: Liên tưởng tới các vùng biển xanh và các tòa nhà trắng dọc bờ biển của Hy Lạp, 9 đường kẻ ngang được cho là 9 âm tiết trong câu ngạn ngữ "eleftheria i thanatos" (tự do hay cái chết) của Hy Lạp. Chữ thập màu trắng ở góc trên bên trái đại diện cho Chính thống giáo phương Đông. Quốc kỳ Đan Mạch: Được coi là lá cờ cổ nhất thế giới, lá cờ Dannebrog được cho là có từ năm 1219. Các Quốc vương Đan Mạch sử dụng lá cờ này từ thế kỷ 14 và nó trở thánh quốc kỳ chính thức từ giữa thế kỷ 19. Lá cờ có mối liên hệ mạnh mẽ với Thiên chúa giáo và được cho là có tầm ảnh hưởng với các nước Bắc Âu khác như Thụy Điển, Na Uy, Phần Lan và Iceland khi quốc kỳ những nước này được thiết kế theo phong cách tương tự. Quốc kỳ Bangladesh.Lá cờ màu xanh đỏ của Bangladesh ẩn chứa một bí mật thú vị - vòng tròn được in offset để nó luôn cân đối khi lá cờ tung bay trên cột cờ. Lá cờ được chính thức sử dụng từ năm 1972, màu xanh đại diện cho sự tươi tốt của những cánh đồng, còn màu đỏ là máu của những người đã ngã xuống vì nền độc lập. Ngoài ra, hình tròn màu đỏ còn là hình ảnh Mặt trời mọc trên vịnh Belgan.

Quốc kỳ Canada. Hình ảnh chiếc lá phong là biểu tượng không thể nhầm lẫn của Canada. Quốc kỳ hiện nay được sử dụng từ năm 1965. Lá phong 11 điểm được lựa chọn để đại diện cho 10 tỉnh, với 1 điểm đại diện cho 3 vùng lãnh thổ của Canada. Người dân Canada rất yêu thích quốc kỳ của mình. từ năm 1996, ngày 15/2 được chọn làm ngày Quốc kỳ Canada. Quốc kỳ Mỹ đặc trưng hiện nay có từ năm 1960, sau khi Hawaii trở thành 1 bang của Mỹ. 50 ngôi sao đại diện cho 50 bang của Mỹ. 13 vạch ngang đại diện cho 13 vùng thuộc địa Anh đã trở thành những bang đầu tiên. Tương lai của quốc kỳ Mỹ hiện vẫn chưa rõ khi cả Puerto Rico và Quận Columbia đều đang muốn trở thành bang của Mỹ. Nếu điều đó xảy ra, lá cờ có lẽ sẽ cần điều chỉnh để thêm ngôi sao. Mặc dù phải đến năm 1990, sau khi Bức tường Berlin sụp đổ và nước Đức thống nhất, lá cờ 3 màu: đen, đỏ và vàng mới được chính thức sử dụng, nhưng lịch sử của nó xuất phát từ năm 1778. Lá cờ 3 màu này lần đầu tiên được sử dụng là cờ của Principality of Reuss-Greiz, một nước có chủ quyền nằm trong lãnh thổ nước Đức ngày nay. Màu của lá cờ đại diện cho nền dân chủ. Quốc kỳ Tiranga được sử dụng sau khi Ấn Độ tuyên bố độc lập năm 1947. Lá cờ đại diện cho sức mạnh và sự dũng cảm. Phần màu trắng đại diện cho hòa bình và sự thật, trong khi phần màu xanh lá đại diện cho các vùng đất màu mỡ. Biểu tượng ở giữa, Ashoka Chakra, đại diện cho sự chăm chỉ và tiến bộ của Ấn Độ. Union Jack, lá ở của Vương Quốc Anh . Là một trong những lá cờ mang tính nhận diện cao nhất thế giới, Union Jack là sự kết hợp của một số lá cờ, đại diện cho 3 vùng của Vương quốc Anh. Chữ thập đỏ đại diện cho nước Anh. Chữ X màu trắng đại diện cho Scotland và chữ X màu đỏ đại diện cho Ireland. Quốc kỳ Botswana là một trong số ít quốc kỳ không sử dụng màu sắc truyền thống của phong trào liên châu Phi (đỏ, xanh lá và đen) hoặc màu sắc của đảng cầm quyền. Thay vào đó, quốc kỳ Botswana được thiết kế theo màu của áo khoác quân đội. Được thông qua năm 1966 thay cho lá cờ Union Jack, màu xanh nhạt đại diện cho nước, màu đen và trắng đại diện cho hài hòa sắc tộc. Đường kẻ đen, trắng cũng là màu của ngựa vằn, loài động vật đặc trưng ở Botswana. Quốc kỳ Nam Phi được sử dụng từ năm 1994. Mặc dù không có sự giải thích chính thức nào về màu sắc, nhưng màu đen, xanh lá và vàng được lấy từ băng rôn đảng Đại hội dân tộc Phi của Nelson Maldela, còn màu đỏ, trắng và xanh da trời là màu của cờ Transvaal. Hình chữ Y được cho là nhắc tới sự hội tụ các nền văn hóa trong một quốc gia. Quốc kỳ Australia. Với mối liên hệ mạnh mẽ với Khối Thịnh vượng chung, quốc kỳ Australia có cả hình Union Jack ở góc trên bên trái và một ngôi sao 7 cánh ở bên dưới. Nửa còn lại của lá cờ là 5 ngôi sao 7 cánh với các kích thước khác nhau,đại diện cho chòm sao Thiên Nam Tự được nhìn thấy từ Australia. Quốc kỳ New Zealand.Với mối liên hệ mạnh mẽ với Khối Thịnh vượng chung, quốc kỳ New Zealand cũng có Union Jack ở góc trên bên trái. Các ngôi sao màu đỏ đại diện cho chòm sao Thiên Nam tự. Quốc kỳ Somalia được một học giả nước này thiết kế vào năm 1954 khi đất nước chuẩn bị độc lập. Màu nền xanh da trời ban đầu được liên hệ với Liên Hợp Quốc. Tuy nhiên, ngày nay, nó đại diện cho màu của bầu trời xanh và Ấn Độ Dương. Ngôi sao 5 cánh ở giữa biểu tượng cho sự thống nhất. Quốc kỳ Brazil được chính thức sử dụng từ năm 1889, với rất nhiều biểu tượng ẩn giấu bên trong. Màu xanh lá đại diện cho các khu rừng, trong khi kim cương vàng đại diện cho sự giàu về tài nguyên vàng có của Brazil và hình cầu màu xanh ở giữa đại diện cho bầu trời đêm ở Rio de Janeiro. Quốc kỳ Nga. Đây là lá cờ chính thức dưới thời Sa hoàng của Đế chế Nga năm 1696. Tuy nhiên phải đến khi Liên Xô tan rã, lá cờ này mới được sử dụng lại vào năm 1991. Một số người nói rằng, màu sắc của lá cờ này đại diện cho trật tự của sự ưu tiên (màu trắng là Chúa trời, màu xanh là Sa hoàng và đỏ là nhân dân), một số người khác lại cho rằng màu trắng là đại diện cho sự thanh cao và thẳng thắn, màu xanh là sự trung thành còn màu đỏ là thịnh vượng. Quốc kỳ Hy Lạp: Liên tưởng tới các vùng biển xanh và các tòa nhà trắng dọc bờ biển của Hy Lạp, 9 đường kẻ ngang được cho là 9 âm tiết trong câu ngạn ngữ "eleftheria i thanatos" (tự do hay cái chết) của Hy Lạp. Chữ thập màu trắng ở góc trên bên trái đại diện cho Chính thống giáo phương Đông. Quốc kỳ Đan Mạch: Được coi là lá cờ cổ nhất thế giới, lá cờ Dannebrog được cho là có từ năm 1219. Các Quốc vương Đan Mạch sử dụng lá cờ này từ thế kỷ 14 và nó trở thánh quốc kỳ chính thức từ giữa thế kỷ 19. Lá cờ có mối liên hệ mạnh mẽ với Thiên chúa giáo và được cho là có tầm ảnh hưởng với các nước Bắc Âu khác như Thụy Điển, Na Uy, Phần Lan và Iceland khi quốc kỳ những nước này được thiết kế theo phong cách tương tự. Quốc kỳ Bangladesh.Lá cờ màu xanh đỏ của Bangladesh ẩn chứa một bí mật thú vị - vòng tròn được in offset để nó luôn cân đối khi lá cờ tung bay trên cột cờ. Lá cờ được chính thức sử dụng từ năm 1972, màu xanh đại diện cho sự tươi tốt của những cánh đồng, còn màu đỏ là máu của những người đã ngã xuống vì nền độc lập. Ngoài ra, hình tròn màu đỏ còn là hình ảnh Mặt trời mọc trên vịnh Belgan.