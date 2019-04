Cảnh tượng ám ảnh sau vụ khủng bố đẫm máu ở Sri Lanka

Theo Daily Mail, vụ khủng bố đẫm máu ở Sri Lanka trong ngày Lễ Phục sinh 21/4 vừa qua đã khiến gần 700 người thương vong. Những hình ảnh ghi lại hiện trường vụ tấn công kinh hoàng này được đăng tải khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng, xót xa. Ảnh: Reuters. Lực lượng an ninh Sri Lanka phong tỏa khu vực hiện trường vụ nổ tại một nhà thờ ở Batticaloa. Ảnh: Reuters. Cảnh tượng ngổn ngang bên trong nhà thờ St. Anthony ở Kochchikade, thủ đô Colombo, sau khi nơi này bị tấn công sáng 21/4. Nhà thờ St. Sebastian bị hư hại nặng sau vụ nổ ở Negombo, phía bắc thủ đô Sri Lanka. Ảnh: AP. Thi thể những người thiệt mạng được đưa ra khỏi nhà thờ St Sebastian ở Katuwapitiya, Negombo. Ảnh: Getty. Một bức tượng Chúa trong nhà thờ St.Sebastian bị dính máu sau vụ đánh bom. Ảnh: Reuters. Ít nhất 27 người thiệt mạng trong vụ nổ tại nhà thờ Zion ở thành phố Batticaloa. Ảnh: EPA. Nhiều người may mắn sống sót vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ nổ bom tại nhà thờ St Sebastian. Ảnh: Daily Mail. Theo Daily Mail, ít nhất 62 người thiệt mạng trong vụ đánh bom tại nhà thờ St Sebastian dịp Lễ Phục sinh vừa qua. Ảnh: Daily Mail. Nhà hàng trong khách sạn Kingsbury bị phá huỷ trong vụ nổ bom. Ảnh: EPA. Còn đây là bức ảnh chụp một nhà hàng ở khách sạn Shangri La sau vụ tấn công. Ảnh: Getty. Những vết máu dính trên tường trong nhà thờ St. Sebastian. Ảnh: AP. Bàn ghế lộn xộn trong nhà thờ sau vụ nổ bom. Ảnh: Reuters. Mời độc giả xem thêm video về vụ đánh bom hàng loạt ở Sri Lanka (Nguồn: The Guardian)

