Nhói lòng nạn nhân vụ khủng bố đẫm máu ở Sri Lanka

Hàng loạt vụ đánh bom tại các nhà thờ và khách sạn ở Sri Lanka xảy ra trong khoảng thời gian từ 8h45 đến 9h30 sáng ngày 21/4 (giờ địa phương) đã khiến ít nhất 207 người thiệt mạng và 450 người khác bị thương. Ảnh: Reuters. Trong số những người thiệt mạng trong vụ khủng bố ở Sri Lanka dịp Lễ Phục sinh có nhiều du khách nước ngoài đến từ Anh, Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ hay Bồ Đào Nha,... Ảnh: EPA. Alex Nicholson (trái), 11 tuổi và mẹ của cậu bé, cô Anita (thứ hai từ trái sang), 42 tuổi, thiệt mạng khi đang ngồi trong quán cà phê Table One trên tầng 2 của khách sạn Shangri La ở thủ đô Colombo vào khoảng 8h30 sáng 22/4. Ảnh: Facebook. Khi đó, hai mẹ con cô Anita đang ngồi ăn sáng ở khách sạn Shangri La. Hiện, chị gái của cậu bé (giữa) vẫn mất tích. Ảnh: Daily Mail. Trong ảnh là cô Anita Nicholson khi còn sống. Chồng cô, Ben (trái), bị thương nhưng may mắn thoát chết trong vụ tấn công khủng bố này. Ảnh: Daily Mail. Alex và mẹ, Anita Nicholson, trong bức ảnh chụp tại thủ đô London, Anh, hồi năm 2015. Ảnh: Daily Mail. Shantha Mayadunne (thứ hai từ trái sang) và con gái Nisanga (phải) nằm trong số những nạn nhân thiệt mạng trong vụ đánh bom ở Sri Lanka cuối tuần qua. Ảnh chụp gia đình cô đang ăn sáng tại khách sạn Shangri La ngày trước khi vụ nổ xảy ra. Ảnh: Daily Mail. Shantha Mayadunne và con gái Nisanga khi còn sống. Ảnh: Facebook. Theo Daily Mail, ít nhất 35 người nước ngoài thiệt mạng trong vụ khủng bố vừa qua, trong đố đó được cho là có các công dân đến từ Mỹ, Anh, Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Quốc, Hà Lan và Bồ Đào Nha,...Trong ảnh là hai mẹ con cô Shantha Mayadunne khi còn sống. Ảnh: Daily Mail. Một người phụ nữ bị thương trong vụ nổ tại nhà thờ Sri Lanka dịp Lễ Phục Sinh được đưa tới bệnh viện ở Batticaloa. Ảnh: Reuters. Tiến sĩ Julian Emmanuel, 48 tuổi, và gia đình may mắn thoát nạn vì quyết định không đi ăn sáng tại khách sạn Cinnamon lúc vụ tấn công xảy ra. Bên trong hiện trường vụ nổ bom tại một nhà thờ ở Negombo ngày 21/4. Ảnh: Reuters. Người dân địa phương đau lòng bên ngoài một nhà xác ở Colombo sau vụ khủng bố. Ảnh: Reuters. Mời độc giả xem thêm video về vụ đánh bom hàng loạt tại Sri Lanka (Nguồn: The Guardian)

Hàng loạt vụ đánh bom tại các nhà thờ và khách sạn ở Sri Lanka xảy ra trong khoảng thời gian từ 8h45 đến 9h30 sáng ngày 21/4 (giờ địa phương) đã khiến ít nhất 207 người thiệt mạng và 450 người khác bị thương. Ảnh: Reuters. Trong số những người thiệt mạng trong vụ khủng bố ở Sri Lanka dịp Lễ Phục sinh có nhiều du khách nước ngoài đến từ Anh, Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ hay Bồ Đào Nha,... Ảnh: EPA. Alex Nicholson (trái), 11 tuổi và mẹ của cậu bé, cô Anita (thứ hai từ trái sang), 42 tuổi, thiệt mạng khi đang ngồi trong quán cà phê Table One trên tầng 2 của khách sạn Shangri La ở thủ đô Colombo vào khoảng 8h30 sáng 22/4. Ảnh: Facebook. Khi đó, hai mẹ con cô Anita đang ngồi ăn sáng ở khách sạn Shangri La. Hiện, chị gái của cậu bé (giữa) vẫn mất tích. Ảnh: Daily Mail. Trong ảnh là cô Anita Nicholson khi còn sống. Chồng cô, Ben (trái), bị thương nhưng may mắn thoát chết trong vụ tấn công khủng bố này. Ảnh: Daily Mail. Alex và mẹ, Anita Nicholson, trong bức ảnh chụp tại thủ đô London, Anh, hồi năm 2015. Ảnh: Daily Mail. Shantha Mayadunne (thứ hai từ trái sang) và con gái Nisanga (phải) nằm trong số những nạn nhân thiệt mạng trong vụ đánh bom ở Sri Lanka cuối tuần qua. Ảnh chụp gia đình cô đang ăn sáng tại khách sạn Shangri La ngày trước khi vụ nổ xảy ra. Ảnh: Daily Mail. Shantha Mayadunne và con gái Nisanga khi còn sống. Ảnh: Facebook. Theo Daily Mail, ít nhất 35 người nước ngoài thiệt mạng trong vụ khủng bố vừa qua, trong đố đó được cho là có các công dân đến từ Mỹ, Anh, Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Quốc, Hà Lan và Bồ Đào Nha,...Trong ảnh là hai mẹ con cô Shantha Mayadunne khi còn sống. Ảnh: Daily Mail. Một người phụ nữ bị thương trong vụ nổ tại nhà thờ Sri Lanka dịp Lễ Phục Sinh được đưa tới bệnh viện ở Batticaloa. Ảnh: Reuters. Tiến sĩ Julian Emmanuel, 48 tuổi, và gia đình may mắn thoát nạn vì quyết định không đi ăn sáng tại khách sạn Cinnamon lúc vụ tấn công xảy ra. Bên trong hiện trường vụ nổ bom tại một nhà thờ ở Negombo ngày 21/4. Ảnh: Reuters. Người dân địa phương đau lòng bên ngoài một nhà xác ở Colombo sau vụ khủng bố. Ảnh: Reuters. Mời độc giả xem thêm video về vụ đánh bom hàng loạt tại Sri Lanka (Nguồn: The Guardian)