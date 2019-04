Cận cảnh Lễ Phục sinh của Tổng thống Trump ở Nhà Trắng

Đây là lần thứ ba Tổng thống Trump cùng gia đình đón Lễ Phục sinh trong Nhà Trắng. Ảnh: Tổng thống Trump phát biểu trước đám đông khi đứng trên ban công của Nhà Trắng ngày 22/4/2019. (Nguồn ảnh: Reuters) Một người hóa trang thành chú thỏ Phục sinh đứng nhìn Tổng thống Trump tại cuộc thi lăn trứng Phục sinh 2019. Tổng thống Trump tổ chức cuộc thi lăn trứng Phục sinh tại bãi cỏ phía Nam của Nhà Trắng ngày 22/4. Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump đập tay với một em nhỏ tại bãi cỏ ở Nhà Trắng ngày 22/4. Đệ nhất phu nhân Melania đọc sách "The Wonderful Things You Will Be" của Emily Winfielad Martin cho các em nhỏ ngày 22/4. Các em nhỏ hào hứng khi Tổng thống Trump tiến lại gần. Đệ nhất phu nhân Melania Trump vẫy chào đám đông tại bãi cỏ phía Nam của Nhà Trắng. Tổng thống Trump cầm bức vẽ của một em nhỏ dịp lễ Phục sinh. Tổng thống Trump và Đệ nhất phu nhân Melania chủ trì cuộc thi lăn trứng Phục sinh tại Nhà Trắng. Ông Trump trò chuyện với phu nhân Melania trong lúc các em nhỏ hào hứng lăn trứng ngày 22/4. Đệ nhất phu nhân Melania đọc sách cho các em nhỏ nghe. Những quả trứng Phục sinh được chuẩn bị cho cuộc thi. Các em nhỏ "bao vây" Tổng thống Trump tại bãi cỏ phía Nam của Nhà Trắng. Đây là lễ Phục sinh thứ ba của Tổng thống Trump và gia đình trong Nhà Trắng. Mời độc giả xem thêm video: Không khí Lễ Phục sinh tại một số nơi trên thế giới (Nguồn: VTC1)

