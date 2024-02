Cận cảnh con đường leo núi nguy hiểm nhất thế giới

Núi Hoa Sơn thuộc tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc, cao 2.154,9m. Đây là một địa danh thu hút những người yêu thích du lịch mạo hiểm trên khắp thế giới. Ảnh: Wikipedia. Ngọn núi này có “ đường mòn đi bộ nguy hiểm nhất thế giới”, những bục gỗ đơn giản và cực kỳ hẹp, những sợi xích sắt và tay vịn sắt lạnh lẽo, các vách đá cao vút hiểm trở và vực sâu hun hút...Ảnh: IC. Núi Hoa Sơn có 5 đỉnh núi chính, gồm đỉnh Bắc, Tây, Nam, Đông và đỉnh Giữa. Bạn có thể thưởng thức phong cảnh núi non hùng vĩ nơi đây. Ảnh: CD. Tuy nhiên, để lên được đỉnh Hoa Sơn, du khách phải chinh phục 4.000 nấc thang chạy dọc theo sườn núi cao 1.800m. Ảnh: Wikipedia. Sau khi leo xong các bậc thang cheo leo bằng đá, du khách phải bám người vào vách núi để đi men theo hệ thống đường ván bằng gỗ lên đỉnh núi. Ảnh: CD. Con đường mòn bằng ván hơn 700 năm tuổi này được xây dựng ở đỉnh Nam bằng cách đóng gỗ cùng với các chốt đá vào vách đá thẳng đứng. Con đường chỉ rộng hơn 30cm, không có lan can mà chỉ có xích sắt trên vách đá để bạn nắm lấy. Ảnh: Reddit. Được biết, đường mòn ván là con đường nguy hiểm và ly kỳ nhất trong tất cả các cung đường nguy hiểm ở núi Hoa Sơn. Ảnh: AO. Ở một số đoạn, người leo phải dùng cả tay và chân để leo lên được những đoạn dốc cao. Ảnh: TT. Tất cả du khách đều được thắt dây an toàn trước khi leo qua vách núi bằng con đường ván gỗ này. Ảnh: CD. Thử thách mạo hiểm này không dành cho người yếu tim, sợ độ cao. Ảnh: CD. Phong cảnh hùng vĩ ở núi Hoa Sơn. Ảnh: IC. >>> Mời độc giả xem thêm video: Bí ẩn ngôi làng "ma thuật" xuất hiện ban ngày, biến mất ban đêm

