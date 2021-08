Biến thể Delta hoành hành Mỹ: Sốc số ca COVID-19 tăng trong 2 tuần

Mỹ hiện vẫn là vùng dịch COVID-19 lớn nhất thế giới. Tính đến ngày 17/8, tổng số ca mắc tại Mỹ là 36,7 triệu người, trong đó có 621.000 trường hợp tử vong. (Nguồn ảnh: Reuters) Theo thống kê của Reuters, số ca mắc COVID-19 mới của Mỹ đã tăng 81% trong vòng hai tuần qua, chạm mức 1,67 triệu ca. Số ca mắc COVID-19 phải nhập viện tại Mỹ tăng trở lại trong hơn một tháng qua, hiện ở mức 2.500 người/ngày. Theo số liệu từ Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ, số ca nhập viện có thể sẽ vượt mức đỉnh hồi tháng 1/2021 sau khoảng một tháng nữa. Trong đó, trẻ em hiện chiếm 2,4% tổng số ca nhập viện vì COVID-19 tại Mỹ. Số trẻ em nhập viện vì COVID-19 trong ngày 16/8 là 1.834, so với mức kỷ lục 1.902 được ghi nhận cuối tuần trước. Có thể thấy, số ca nhập viện ở người lớn tuổi giảm xuống, nhưng lại tăng lên ở nhóm đối tượng người trẻ. Sự khác biệt về cơ cấu độ tuổi nhập viện trong đợt dịch này so với đỉnh dịch trước đó là do biến thể Delta có mức lây nhiễm cao và khác biệt về tỉ lệ tiêm chủng. Bang Florida và Louisiana đang ghi nhận số bệnh nhân nặng cần nhập viện ở mức kỉ lục. Tình trạng nhập viện cũng tăng mạnh ở bang Mississippi và Arkansas, với số ca đạt gần 87% so với thời đỉnh dịch tháng 1/2021. Tại những bang khác như Oregon, Alabama hay Washington, tỉ lệ này là hơn 75%. Ngày 15/8, Giám đốc Viện Y tế Quốc gia Mỹ Francis Collins nói ông sẽ cảm thấy ngạc nhiên nếu Mỹ không ghi nhận 200.000 ca mắc COVID-19 mới mỗi ngày 1 lần nữa trong vài tuần tới. "Sự gia tăng các ca nhiễm là do biến thể Delta không hề có dấu hiệu chậm lại. Điều này khiến 90 triệu người dân chưa được tiêm vắc xin ngừa COVID-19 'gặp nguy hiểm vì loại virus này", kênh Fox News dẫn lời ông Collins. Khách hàng trình "bằng chứng" đã tiêm vắc xin ngừa COVID-19 khi vào nhà hàng Martha ở Philadelphia, bang Pennsylvania, ngày 7/8. Mời độc giả xem thêm video: Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trên thế giới (Nguồn video: THĐT)

