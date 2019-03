Biển người tuần hành ủng hộ Brexit đổ về thủ đô London

Ngày 29/3, với 286 phiếu thuận và 344 phiếu chống, Hạ viện Anh lần thứ 3 đã bác bỏ thỏa thuận Brexit (Anh rời Liên minh châu Âu - EU) mà Thủ tướng Anh Theresa May đã nhất trí với các nhà lãnh đạo EU hồi cuối năm ngoái. (Nguồn ảnh: Reuters) Ngay sau đó, hàng nghìn người tham gia cuộc tuần hành có tên "March to Leave" đã đổ về trung tâm thủ đô London để bày tỏ sự ủng hộ của họ đối với việc Anh rời khỏi Liên minh Châu Âu. Thủ lĩnh Đảng Brexit Nigel Farage tham gia cuộc tuần hành "March to Leach" ở London ngày 29/3. Một người ủng hộ Brexit mang theo tấm biển có dòng chữ với nội dung kêu gọi mọi người bình tĩnh và tiếp tục tiến trình Brexit. Một người biểu tình phản đối Brexit mang theo lá cờ EU đứng nhìn đoàn người ủng hộ Brexit tuần hành dọc sông Thames ở London ngày 29/3. Những người ủng hộ Brexit mang theo băng rôn và cờ tham gia cuộc tuần hành ngày 29/3. Việc Hạ viện Anh không thông qua thỏa thuận Brexit của bà May lần thứ 3 đã mở đường cho việc trì hoãn Brexit, hoặc có thể dẫn tới kịch bản Anh rời EU mà không có thỏa thuận. Lãnh đạo Đảng Brexit Nigel Farage trò chuyện với mọi người khi tham gia cuộc tuần hành. Việc Quốc hội Anh không thông qua thỏa thuận khiến cho cuộc khủng hoảng Brexit 3 năm qua tiếp tục rơi vào tình trạng bất ổn. Tuy nhiên, những người ủng hộ Brexit cho rằng tuy việc rời khỏi EU có thể mang lại sự bất ổn ngắn hạn nhưng về lâu dài, nước Anh sẽ phát triển mạnh mẽ. Đông đảo người ủng hộ Brexit tham gia cuộc tuần hành March to Leave hôm 29/3. Đoàn người tuần hành dọc sông Thames ở thủ đô London ngày 29/3. Những khẩu hiệu ủng hộ Brexit xuất hiện tại nhiều địa điểm ở thủ đô London trong bối cảnh tiến trình này vẫn đang trong tình trạng bế tắc. Mời độc giả xem thêm video: Thị trường quốc tế trong tình trạng hỗn loạn vì Brexit (Nguồn: VTC14)

Ngày 29/3, với 286 phiếu thuận và 344 phiếu chống, Hạ viện Anh lần thứ 3 đã bác bỏ thỏa thuận Brexit (Anh rời Liên minh châu Âu - EU) mà Thủ tướng Anh Theresa May đã nhất trí với các nhà lãnh đạo EU hồi cuối năm ngoái. (Nguồn ảnh: Reuters) Ngay sau đó, hàng nghìn người tham gia cuộc tuần hành có tên "March to Leave" đã đổ về trung tâm thủ đô London để bày tỏ sự ủng hộ của họ đối với việc Anh rời khỏi Liên minh Châu Âu. Thủ lĩnh Đảng Brexit Nigel Farage tham gia cuộc tuần hành "March to Leach" ở London ngày 29/3. Một người ủng hộ Brexit mang theo tấm biển có dòng chữ với nội dung kêu gọi mọi người bình tĩnh và tiếp tục tiến trình Brexit. Một người biểu tình phản đối Brexit mang theo lá cờ EU đứng nhìn đoàn người ủng hộ Brexit tuần hành dọc sông Thames ở London ngày 29/3. Những người ủng hộ Brexit mang theo băng rôn và cờ tham gia cuộc tuần hành ngày 29/3. Việc Hạ viện Anh không thông qua thỏa thuận Brexit của bà May lần thứ 3 đã mở đường cho việc trì hoãn Brexit, hoặc có thể dẫn tới kịch bản Anh rời EU mà không có thỏa thuận. Lãnh đạo Đảng Brexit Nigel Farage trò chuyện với mọi người khi tham gia cuộc tuần hành. Việc Quốc hội Anh không thông qua thỏa thuận khiến cho cuộc khủng hoảng Brexit 3 năm qua tiếp tục rơi vào tình trạng bất ổn. Tuy nhiên, những người ủng hộ Brexit cho rằng tuy việc rời khỏi EU có thể mang lại sự bất ổn ngắn hạn nhưng về lâu dài, nước Anh sẽ phát triển mạnh mẽ. Đông đảo người ủng hộ Brexit tham gia cuộc tuần hành March to Leave hôm 29/3. Đoàn người tuần hành dọc sông Thames ở thủ đô London ngày 29/3. Những khẩu hiệu ủng hộ Brexit xuất hiện tại nhiều địa điểm ở thủ đô London trong bối cảnh tiến trình này vẫn đang trong tình trạng bế tắc. Mời độc giả xem thêm video: Thị trường quốc tế trong tình trạng hỗn loạn vì Brexit (Nguồn: VTC14)