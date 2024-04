Bí mật đáng sợ về “thị trấn ma” rùng rợn nhất Italy

Làng Romagnano al Monte từng vô cùng phát triển trước khi trở thành " thị trấn ma" rùng rợn nhất Italy. (Nguồn ảnh: IT) Vào thời kỳ thịnh vượng, hàng chục ngàn người sinh sống ở ngôi làng Romagnano. Tuy nhiên, vào năm 1980, trận động đất Irpini kinh hoàng xảy ra khiến làng Romagnano bị ảnh hưởng nặng nề. Khoảng 3.000 người ở ngôi làng Romagnano thiệt mạng trong thảm kịch thiên nhiên kinh hoàng trên. Nhiều nhà cửa, công trình công cộng ở Romagnano bị phá hủy. Những tổn thất lớn về người và tài sản trong trận động đất trên khiến những người may mắn sống sót hết sức đau lòng. Do vậy, họ quyết định chuyển tới khu vực cách đó 20 km được xem là an toàn hơn để bắt đầu cuộc sống và quên đi chuyện bi thương vừa trải qua. Theo thời gian, mọi người dân trong làng Romagnano rời đi hết để lại những ngôi nhà trống không. Giờ đây, nhiều ngôi nhà trong làng đã bị thực vật xâm lấn. Sau gần 4 thập kỷ bỏ hoang, nhiều người khi đến “thị trấn ma” Romagnano al Monte cảm giác như lạc vào khu tàn tích thời Trung cổ. Khi tới đây, du khách cảm thấy "thị trấn ma" này dường như đã bị bỏ hoang từ hàng trăm năm trước. >>> Mời độc giả xem thêm video: Ngôi làng kỳ lạ nhất thế giới: Tất cả người dân đều mất trí nhớ

Làng Romagnano al Monte từng vô cùng phát triển trước khi trở thành " thị trấn ma" rùng rợn nhất Italy. (Nguồn ảnh: IT) Vào thời kỳ thịnh vượng, hàng chục ngàn người sinh sống ở ngôi làng Romagnano. Tuy nhiên, vào năm 1980, trận động đất Irpini kinh hoàng xảy ra khiến làng Romagnano bị ảnh hưởng nặng nề. Khoảng 3.000 người ở ngôi làng Romagnano thiệt mạng trong thảm kịch thiên nhiên kinh hoàng trên. Nhiều nhà cửa, công trình công cộng ở Romagnano bị phá hủy. Những tổn thất lớn về người và tài sản trong trận động đất trên khiến những người may mắn sống sót hết sức đau lòng. Do vậy, họ quyết định chuyển tới khu vực cách đó 20 km được xem là an toàn hơn để bắt đầu cuộc sống và quên đi chuyện bi thương vừa trải qua. Theo thời gian, mọi người dân trong làng Romagnano rời đi hết để lại những ngôi nhà trống không. Giờ đây, nhiều ngôi nhà trong làng đã bị thực vật xâm lấn. Sau gần 4 thập kỷ bỏ hoang, nhiều người khi đến “thị trấn ma ” Romagnano al Monte cảm giác như lạc vào khu tàn tích thời Trung cổ. Khi tới đây, du khách cảm thấy "thị trấn ma" này dường như đã bị bỏ hoang từ hàng trăm năm trước. >>> Mời độc giả xem thêm video: Ngôi làng kỳ lạ nhất thế giới: Tất cả người dân đều mất trí nhớ