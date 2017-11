Ảnh: Tuần hành kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười ở Nga

Ngày 7/11, hàng chục nghìn người đã tham gia vào các cuộc tuần hành, mít tinh ở thủ đô Moscow nhân dịp kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại (7/11/1917 - 7/11/2017). Ảnh: Reuters. Đông đảo người dân mang theo chân dung lãnh tụ Vladimir Lenin tham gia cuộc tuần hành do Đảng Cộng sản Nga tổ chức ở trung tâm thủ đô Moscow. Ảnh: Reuters. Cuộc tuần hành diễn ra ở trung tâm thủ đô Moscow ngày 7/11/2017. Ảnh: Reuters. Bức chân dung lãnh tụ Lenin xuất hiện trong cuộc tuần hành ở thủ đô Moscow hôm 7/11. Ảnh: Reuters. Dòng người mang những lá cờ đỏ với hình búa liềm, những biểu ngữ, khẩu hiệu diễu hành trên đường phố trung tâm thủ đô Moscow. Ảnh: Reuters. Một phụ nữ lớn tuổi cầm cờ tham gia vào cuộc tuần hành do Đảng Cộng sản Nga tổ chức hôm 7/11. Ảnh: Reuters. Cách mạng Tháng Mười là một trong những sự kiện có ảnh hưởng nhất trong thế kỷ XX, đánh dấu sự ra đời của nhà nước Nga Xô Viết và ủng hộ công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của các nước thuộc địa. Ảnh: Reuters. Một phụ nữ mang theo tấm biển có nội dung “Stalin là cha của chúng tôi, quê hương chính là mẹ của chúng tôi” khi tham gia diễu hành ở thành phố Vladivostok thuộc vùng Viễn Đông Nga. Ảnh: Reuters. Cô gái trẻ phấn khích trong cuộc tuần hành do Đảng Cộng sản Nga tổ chức ở Moscow ngày 7/11. Ảnh: Reuters. Một người dân chụp ảnh với chân dung nhà lãnh đạo Xô Viết Joseph Stalin trong cuộc tuần hành ở trung tâm thủ đô nước Nga. Ảnh: Reuters. Đoàn người diễu hành đi qua tòa nhà Hạ viện Nga ở thủ đô Moscow. Ảnh: Reuters.

