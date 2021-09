Ảnh: Bão “quái vật” Ida đi qua, người dân Mỹ dọn “bãi chiến trường”

Siêu bão Ida đổ bộ vào Mỹ hôm 29/8 (giờ địa phương), tàn phá nhiều khu vực ở bang Louisiana và khiến khoảng 1 triệu người tại bang này chịu cảnh mất điện. Sau khi bão đi qua, nhiều người dân bắt đầu thu dọn "bãi chiến trường". Trong ảnh, ông Jody Galliano đang dọn dẹp cây đổ ở Galliano ngày 31/8. (Nguồn ảnh: Reuters) Cảnh sát Billy Jones và Patrick Pitre hỗ trợ việc dọn dẹp trên đường phố ở Larose, bang Louisiana, ngày 31/8. Jody Galliano được con trai Jacob, 12 tuổi, phụ giúp dọn đống ngổn ngang trước nhà. Bên trong một công ty bị bão Ida tàn phá ở Laplace ngày 30/8. Kurt Charpentier quét lá cây trước nhà ở Bourg, Louisiana, ngày 30/8. Một khu dân cư ở Galliano nhìn từ trên cao ngày 30/8. Người đàn ông lội qua con đường ngập nước trở về nhà ở Cut Off sau khi mang nhiên liệu cho hàng xóm để sử dụng máy phát điện. Ông Theophilus Charles, 70 tuổi, khóc khi ngồi trước ngôi nhà bị hư hại nặng nề sau trận bão, tại Houma, ngày 30/8. "Tôi đã mất tất cả", ông Charles buồn rầu nói. Những hình ảnh được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy nhiều ngôi nhà bị bão phá hủy và người dân được đưa ra khỏi những chiếc ô tô bị ngập nước. Tính đến thời điểm hiện tại, ít nhất 4 người đã thiệt mạng và một người mất tích tại Louisiana do ảnh hưởng của cơn bão. Phó Thống đốc bang Louisiana, Billy Nungesser, cảnh báo số người thiệt mạng dự báo sẽ gia tăng. Bang Louisiana đang đánh giá thiệt hại do bão Ida gây ra. Mời độc giả xem thêm video: Siêu bão Goni đổ bộ vào Philippines (Nguồn video: THĐT)

