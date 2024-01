5 lần nước Mỹ chìm trong bão tuyết kinh hoàng

Theo AP, nhiệt độ dưới mức đóng băng trên khắp nước Mỹ khiến hàng triệu người dân nước này phải đối mặt với cái lạnh nguy hiểm. Ít nhất 4 người thiệt mạng và hàng trăm nghìn người rơi vào cảnh mất điện,... trong đợt bão tuyết mới nhất tấn công nước Mỹ. (Nguồn ảnh: AP, Reuters, Daily Mail, Independent) Các nhà dự báo cho biết đợt lạnh khắc nghiệt này dự kiến sẽ ảnh hưởng đến toàn bang Texas trong khi trận gió mạnh khiến nhiệt độ xuống thấp tới - 56 độ C ở Montana và Dakota. Tại Buffalo, New York, nơi được dự báo sẽ có tuyết rơi từ 30 đến 60 cm, điều kiện khắc nghiệt khiến trận thi đấu bóng bầu dục phải hoãn lại. Các cơn bão mùa đông mang theo tuyết và gió lớn gây mất điện diện rộng cho hàng trăm nghìn ngôi nhà và cơ sở kinh doanh ở nước Mỹ. Theo trang theo dõi dịch vụ cung cấp điện PowerOutage.us, bão tuyết gây mất điện trên diện rộng, với khoảng 150.000 hộ gia đình và cơ sở kinh doanh tại bang Michigan không có điện. Tại bang Oregon, hơn 130.000 ngôi nhà và cơ sở kinh doanh không có điện, hầu hết trong số đó ở khu vực đô thị Portland, một ngày sau khi gió lớn và băng tuyết làm đổ cây cối và đường dây điện. Tình trạng mất điện trên diện rộng ảnh hưởng đến hàng chục nghìn người cũng được báo cáo vào ngày 14/1 tại New York, Pennsylvania và Wisconsin. Tại Nebraska, Sở Điện lực Công cộng Omaha đề nghị khách hàng tiết kiệm điện để tránh tình trạng mất điện. Cục Hàng không liên bang Mỹ ngày 14/1 thông báo, các cơn bão sẽ khiến nhiều chuyến bay bị hủy hoặc bị hoãn. Tình trạng khẩn cấp đã được ban bố từ New York đến Louisiana trong khi Cơ quan Thời tiết Quốc gia ở St Louis cảnh báo về đợt lạnh "đe dọa tính mạng". Ngoài bão tuyết, nhiều khu vực khác ở Đông Bắc nước Mỹ đang phải đối mặt với nguy cơ lũ lụt. Tuyết phủ trên những phương tiện tại bãi đỗ xe ở sân bay quốc tế O'Hare ở Chicago ngày 14/1/2024. Các sân bay trên khắp đất nước đều bị ảnh hưởng. Hơn một nửa số chuyến bay đến và đi tại Sân bay Quốc tế Buffalo Niagara đã bị hủy. Nhiều chuyến bay cũng bị hủy hoặc hoãn tại các sân bay Chicago, Denver và Seattle-Tacoma. Trên nhiều con đường, các công nhân và người dân đang phải dùng xẻng và xe để dọn tuyết. Có thể thấy, trong những năm qua, nước Mỹ nhiều lần hứng chịu những trận bão tuyết kinh hoàng. Vào tháng 2/2023, một trận bão tuyết lớn đã nhấn chìm miền Bắc nước Mỹ. Theo Flightaware.com, khoảng 3.500 chuyến bay bị hoãn hoặc hủy trên toàn quốc, bao gồm 470 chuyến bay đến và đi khỏi thành phố Minneapolis, nhiều trường học phải cho học sinh học trực tuyến và các tuyến đường cao tốc bị đóng băng,...Cư dân địa phương khi đó được khuyến cáo nên hạn chế ra đường trừ khi thực sự cần thiết. Tháng 12/2022, bão tuyết hoành hành đã khiến hơn 1,4 triệu hộ gia đình trên toàn nước Mỹ rơi vào cảnh mất điện trong dịp lễ Giáng sinh. Thời tiết khắc nghiệt cũng khiến gần 5.000 chuyến bay đến và đi từ Mỹ phải hủy. Ngoài ra, hàng chục người thiệt mạng do những vụ tai nạn giao thông có liên quan tới bão tuyết xảy ra ở các bang Kentucky, Missouri, Oklahoma và Ohio. Tháng 1/2022, theo Cơ quan Thời tiết quốc gia Mỹ, một trận bão tuyết lớn đã tấn công miền Đông nước Mỹ. Cơn bão tuyết đầu mùa với sức gió 64km/h đã gây ra lượng tuyết rơi dày từ 12-25 cm trong các khu vực bị ảnh hưởng, khiến nhiều chuyến bay phải hủy bỏ; các cơ quan liên bang, công sở, trường học phải đóng cửa và hàng nghìn người dân chịu cảnh mất điện. Tháng 1/2020, bão tuyết cũng tàn phá nhiều bang ở nước Mỹ, khiến ít nhất 10 người thiệt mạng. Ngoài ra, hơn 1.000 chuyến bay phải hủy bỏ và hàng trăm nghìn người sống trong cảnh mất điện. Theo Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ, gió giật mạnh kèm mưa đá và tuyết dày từ 5 đến 13cm đã phủ xuống nhiều bang khi đó. >>> Mời độc giả xem thêm video: Thành phố băng sau bão tuyết tại Nga (Nguồn video: THĐT)

