Điều bất ngờ về loài ốc môi đỏ như son ở biển Việt Nam

Ốc đỏ môi là loài ốc quý sống ở các vùng biển nông và các kênh ven biển, có kích thước chỉ bằng đầu ngón tay. Ảnh blogspot. Ốc đỏ môi có thân hình tròn nhỏ với miệng ốc màu đỏ như son. Đó là lý do vì sao loài ốc này có tên gọi là ốc đỏ môi. Ảnh laodong. So với các loài ốc khác, ốc đỏ môi có kích thước nhỏ hơn nhưng lại có giá thành cao hơn vì đây là loài ốc quý có chất lượng thịt thơm ngon, hấp dẫn. Ảnh ytimg. Ốc đỏ môi rất giống ốc đĩa nhưng có gờ ngang trong khi ốc đĩa có gờ chạy dọc. Ảnh tepbac. Người dân thường đi bắt ốc đỏ môi vào buổi sáng sớm, cào, nhặt lọc lấy những con to. Ảnh Foody. Ốc đỏ môi rất dễ sơ chế và chế biến trong khi gia vị đi kèm với ốc cũng đơn giản. Ảnh Foody. Ốc đỏ môi có thể được chế biến thành nhiều món ngon như luộc, xào cay, xào dừa, nướng muối ớt, luộc mắm. Ảnh Foody. Mời quý vị xem video: Cách chế biến món ốc xào me trong 15 phút

