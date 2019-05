Ảnh động vật: Cá hải tượng "khủng" sa lưới, trăn "nghỉ dưỡng" trên cỏ...

Hình ảnh động vật ấn tượng ghi cảnh trăn Miến Điện bò trên cỏ trong công viên nghỉ dưỡng Everglades ở bang Florida, Mỹ. (Nguồn Guardian) Chim chìa vôi vàng nghỉ ngơi trên cánh đồng hoa cải nở rộ ở thành phố Heiligkreuztal, Đức. (Nguồn Guardian) Chim làm vệ sinh mũi cho trâu rừng tại một khu bảo tồn động vật hoang dã ở châu Phi. (Nguồn Guardian) Cặp ngỗng Canada và đàn con của chúng bơi trên hồ Overton trong công viên Nene ở Peterborough, Anh. (Nguồn Guardian) Chim oanh mẹ bảo vệ những con chim non trên tổ của chúng ở Nyack, New York, Mỹ. (Nguồn Guardian) Thỏ rừng chạy trong một trang trại ở thành phố Frankfurt, Đức. (Nguồn Guardian) Ngư dân bắt được cá hải tượng khổng lồ trong khu bảo tồn Amana ở bang Amazonas, Brazil. (Nguồn Guardian) Những con kangaroo uống nước dưới hồ Cawndilla gần Menindee, New South Wales, Australia. (Nguồn Guardian) Đàn nai cà tông kiếm ăn trong khu bảo tồn thiên nhiên Shwe Settaw ở vùng Magway, Myanmar. (Nguồn Guardian) Cặp thỏ nâu chạy trên cánh đồng ở thành phố Hanover, Đức. (Nguồn Guardian) Cặp dê núi quyết chiến gần ngôi làng Pontresina ở Grisons, Thụy Sĩ. (Nguồn Guardian) Bọ cánh cứng đậu trên bông hoa cúc trắng ở Tây Ba Nha. (Nguồn Guardian) Mời quý vị xem video: Quá nắng nóng, động vật được giải khát bằng kem. Nguồn video: VTC1

