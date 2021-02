Vị Tổng thống Mỹ tuổi Sửu từng ăn bún chả ở Việt Nam

Ông Barack Obama, sinh năm 1961 (Tân Sửu), trở thành vị Tổng thống da màu đầu tiên của nước Mỹ khi đắc cử vào năm 2008. Ảnh: Reuters. Việc trở thành người quyền lực nhất nước Mỹ khiến Tổng thống Obama nhận được sự quan tâm đặc biệt của giới truyền thông trong và ngoài nước. Ảnh: Reuters. Dưới đây là một số sự thật thú vị về vị Tổng thống Mỹ tuổi Sửu này. Ảnh: Reuters. Ông Obama sinh ra trong một gia đình có mẹ là một phụ nữ Mỹ da trắng - bà Ann Dunham - và cha là một người Kenya da đen - ông Barack Obama, Sr. Ảnh: Bà Ann Dunham bế cậu con trai Barack Obama khi đó 2 tuổi. Ảnh: Reuters. Tên của ông Obama trong tiếng Swahili có nghĩa là "người được ban phước lành". Ảnh: Ông Obama hồi sinh viên. Ông Barack Obama từng có biệt danh là “máy bay ném bom” nhờ khả năng chơi bóng rổ khi còn học trung học. Ảnh: USA Today. Ông Obama vẫn giữ những sở thích rất đặc biệt. Ông sở hữu bộ sưu tập truyện tranh Người nhện (Spider-Man) và Conan - người hùng Barbarian (Conan the Barbarian). Ông cũng đọc tất cả các cuốn truyện Harry Potter nhưng cuốn sách yêu thích nhất của ông là Moby-Dick do Herman Melville viết. Ảnh: Reuters. Ông Obama thường có thói quen để trên bàn làm việc bàn tay bằng gỗ đang giữ một quả trứng, biểu tượng cho thấy sự mong manh của cuộc sống theo cách thể hiện của người Kenya. Ảnh: Reuters. Ông Obama thuận tay trái. Ảnh: Reuters. Thời niên thiếu, ông từng làm việc ở tiệm kem Baskin-Robbins. Vị tổng thống thứ 44 của nước Mỹ không uống cà phê và hiếm khi uống rượu. Ảnh: Reuters. Tổng thống Mỹ Barack Obama từng được nhận Giải Nobel Hòa bình năm 2009 "cho những nỗ lực phi thường nhằm tăng cường ngoại giao quốc tế và hợp tác giữa các dân tộc". Ảnh: Reuters. Barack Obama là Tổng thống Mỹ đầu tiên ủng hộ hôn nhân đồng giới. Ảnh: Reuters. Năm 2016, Tổng thống Obama có chuyến thăm Việt Nam. Vào tối 23/5/2016, ông Obama ngồi ăn bún chả, uống bia Hà Nội cùng đầu bếp Anthony Bourdain tại quán bún chả Hương Liên trên đường Lê Văn Hưu, Hà Nội. Ảnh: Instagram của Anthony Bourdain. Mời độc giả xem thêm video: Bà Michelle Obama thăm trường THPT Cần Giuộc, Long An, hồi năm 2019 (Nguồn video: THĐT)

