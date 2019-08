Vẻ đẹp thiên thần của bé gái Malaysia khiến ai cũng muốn nhìn

Chân dung bé gái người Malaysia, Ivy, làm mẫu ảnh. Cô bé nổi tiếng với gương mặt thiên thần và đôi mắt đẹp. Tác giả loạt ảnh này là nhiếp ảnh gia Gansforever Osman. Các bức ảnh do Osman chụp đã được đưa lên nhiều tạp chí sử dụng loại giấy láng bóng. Chắp tay thành kính với đôi mắt xanh. Bỗng chốc hóa sang mắt nâu với mũ nan. Khoảnh khắc tóc dài thiếu nữ. Loạt ảnh chân dung này đã giành được sự công nhận của độc giả toàn thế giới. Loạt ảnh do Osman chụp đã bắt được thần thái của bé gái. Bộ ảnh còn đáng chú ý khi nhân vật trong ảnh là công dân một nước Hồi giáo. Bé gái có lẽ đang đội một chiếc khăn truyền thống của Hồi giáo.Nữ mẫu nhí Malaysia có cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác trên thế giới. Bé cũng đi học, chơi với anh chị em. Ivy còn yêu thích khoay tây chiên của Pháp. Món hamburger của phương Tây cũng là món ăn khoái khẩu của cô mẫu thiếu nhi mắt đẹp này. *) Title do Kiến Thức biên tập lại

Chân dung bé gái người Malaysia, Ivy, làm mẫu ảnh. Cô bé nổi tiếng với gương mặt thiên thần và đôi mắt đẹp. Tác giả loạt ảnh này là nhiếp ảnh gia Gansforever Osman. Các bức ảnh do Osman chụp đã được đưa lên nhiều tạp chí sử dụng loại giấy láng bóng. Chắp tay thành kính với đôi mắt xanh. Bỗng chốc hóa sang mắt nâu với mũ nan. Khoảnh khắc tóc dài thiếu nữ. Loạt ảnh chân dung này đã giành được sự công nhận của độc giả toàn thế giới. Loạt ảnh do Osman chụp đã bắt được thần thái của bé gái. Bộ ảnh còn đáng chú ý khi nhân vật trong ảnh là công dân một nước Hồi giáo. Bé gái có lẽ đang đội một chiếc khăn truyền thống của Hồi giáo. Nữ mẫu nhí Malaysia có cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác trên thế giới. Bé cũng đi học, chơi với anh chị em. Ivy còn yêu thích khoay tây chiên của Pháp. Món hamburger của phương Tây cũng là món ăn khoái khẩu của cô mẫu thiếu nhi mắt đẹp này. *) Title do Kiến Thức biên tập lại