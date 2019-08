Trung Quốc tan hoang sau trận bão Lekima làm hàng chục người chết

Theo Tân Hoa Xã, tính đến ngày 12/8, số người thiệt mạng do bão Lekima tại Trung Quốc đã lên tới 49 người trong khi hàng chục người khác vẫn mất tích. (Nguồn ảnh: Reuters) "49 người thiệt mạng và 21 người khác mất tích tại các tỉnh Chiết Giang, Sơn Đông và An Huy sau khi bão Lekima mang theo những cơn mưa lớn và gió mạnh càn quét nơi này", Tân Hoa Xã đưa tin. Được biết, bão Lekima đã ảnh hưởng đến 6,68 triệu cư dân tại tỉnh Chiết Giang, trong đó 1,26 triệu người đã được sơ tán. Bão cũng phá hủy 234 nghìn hecta vụ mùa, gây thiệt hại kinh tế trực tiếp ước tính lên tới 24,22 tỷ nhân dân tệ (tương đương khoảng 3,4 tỷ USD) cho tỉnh này. Tại tỉnh An Huy, trận bão đã khiến 4 người thiệt mạng và 5 người khác vẫn mất tích. Ngoài ra, hơn 130 nghìn người bị ảnh hưởng và 439 ngôi nhà bị phá huỷ. Tại Sơn Đông, bão Lekima đã khiến 5 người chết và 7 người mất tích, ảnh hưởng tới cuộc sống của 1,66 triệu người và buộc khoảng 183.800 người phải sơ tán. Do ảnh hưởng của bão, hàng nghìn chuyến bay ở miền đông Trung Quốc đã bị hủy bỏ. Lực lượng cứu hộ đã được triển khai để hỗ trợ người dân tại những khu vực bị ảnh hưởng bởi bão lũ. Những chiếc ô tô bị hư hại ở Ôn Lĩnh, tỉnh Chiết Giang, ngày 10/8. Lực lượng cứu hộ dọn dẹp đống đổ nát tại Ôn Châu, Chiết Giang, sau khi bão đi qua ngày 11/8. Người dân được đưa ra khỏi một tòa nhà bị nước lũ bủa vây ở Thai Châu, Chiết Giang. Những người lính cứu hỏa tìm kiếm người sống sót trong đống đổ nát ở ngôi làng Shanzao, Ôn Châu, hôm 11/8. Lực lượng cứu hộ đưa người dân ra khỏi khu dân cư ngập lụt ở Thai Châu, Trung Quốc. Mời độc giả xem thêm video về một trận lũ lụt, lở đất ở Trung Quốc (Nguồn: VTC14)

Theo Tân Hoa Xã, tính đến ngày 12/8, số người thiệt mạng do bão Lekima tại Trung Quốc đã lên tới 49 người trong khi hàng chục người khác vẫn mất tích. (Nguồn ảnh: Reuters) "49 người thiệt mạng và 21 người khác mất tích tại các tỉnh Chiết Giang, Sơn Đông và An Huy sau khi bão Lekima mang theo những cơn mưa lớn và gió mạnh càn quét nơi này", Tân Hoa Xã đưa tin. Được biết, bão Lekima đã ảnh hưởng đến 6,68 triệu cư dân tại tỉnh Chiết Giang, trong đó 1,26 triệu người đã được sơ tán. Bão cũng phá hủy 234 nghìn hecta vụ mùa, gây thiệt hại kinh tế trực tiếp ước tính lên tới 24,22 tỷ nhân dân tệ (tương đương khoảng 3,4 tỷ USD) cho tỉnh này. Tại tỉnh An Huy, trận bão đã khiến 4 người thiệt mạng và 5 người khác vẫn mất tích. Ngoài ra, hơn 130 nghìn người bị ảnh hưởng và 439 ngôi nhà bị phá huỷ. Tại Sơn Đông, bão Lekima đã khiến 5 người chết và 7 người mất tích, ảnh hưởng tới cuộc sống của 1,66 triệu người và buộc khoảng 183.800 người phải sơ tán. Do ảnh hưởng của bão, hàng nghìn chuyến bay ở miền đông Trung Quốc đã bị hủy bỏ. Lực lượng cứu hộ đã được triển khai để hỗ trợ người dân tại những khu vực bị ảnh hưởng bởi bão lũ. Những chiếc ô tô bị hư hại ở Ôn Lĩnh, tỉnh Chiết Giang, ngày 10/8. Lực lượng cứu hộ dọn dẹp đống đổ nát tại Ôn Châu, Chiết Giang, sau khi bão đi qua ngày 11/8. Người dân được đưa ra khỏi một tòa nhà bị nước lũ bủa vây ở Thai Châu, Chiết Giang. Những người lính cứu hỏa tìm kiếm người sống sót trong đống đổ nát ở ngôi làng Shanzao, Ôn Châu, hôm 11/8. Lực lượng cứu hộ đưa người dân ra khỏi khu dân cư ngập lụt ở Thai Châu, Trung Quốc . Mời độc giả xem thêm video về một trận lũ lụt, lở đất ở Trung Quốc (Nguồn: VTC14)