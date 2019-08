Cảnh ngập lụt kinh hoàng ở Ấn Độ, cá sấu "trèo" lên mái nhà

Theo hãng thông tấn Reuters, những trận mưa lớn kéo dài đã gây ra lũ lụt nghiêm trọng ở Ấn Độ, khiến hàng trăm người thiệt mạng. (Nguồn ảnh: Reuters) Tờ India Today đưa tin, 116 người đã thiệt mạng tại Karnataka, Gujarat và Maharashtra, trong khi số người chết do mưa lũ tại bang Kerala những ngày qua đã tăng lên con số 85 hôm 12/8. Theo dự báo, mưa lớn có thể tiếp diễn trong hai ngày tới ở phía nam Kerala. Bức ảnh này ghi lại cảnh một con cá sấu nằm trên mái nhà sau khi nước sông tràn bờ gây lũ lụt nghiêm trọng ở Belgaum, Karnataka, ngày 11/8. Được biết, mực nước dâng cao khiến các con sông thuộc bang Karnataka bị tràn bờ, ít nhất 40 người ở bang này được xác nhận đã thiệt mạng và hơn 400 nghìn người phải rời bỏ nhà cửa đến nơi khác lánh nạn. Trong khi đó, mưa lũ cũng càn quét Uttarakhand và Jammu, khiến 9 người thiệt mạng do lở đất. Ngoài ra, lũ lụt cũng cướp đi sinh mạng của 5 người ở Tây Belgal và Odisha. Giao thông ở Ấn Độ bị ảnh hưởng nghiêm trọng do mưa lớn, nhiều chuyến tàu và chuyến bay buộc phải huỷ bỏ. Hiện tại, công tác cứu hộ tại những khu vực bị ảnh hưởng bởi mưa lũ ở Ấn Độ vẫn tiếp diễn. Các binh sĩ và lực lượng cứu hộ Ấn Độ đưa người dân ra khỏi những khu vực bị ảnh hưởng bởi lũ lụt tới địa điểm an toàn ở Sangli, bang Maharashtra ngày 10/8. Một khu dân cư ngập lụt sau mưa lớn ở Ahmedabad nhìn từ trên cao. Người dân mang theo đồ đạc đi qua con đường ngập nước ở Kolhapur, bang Maharashtra, ngày 8/8. Cảnh đường phố biến thành sông ở Ahmedabad hôm 10/8. Các em học sinh lội qua con đường ngập đến trường ở thủ đô New Delhi. Mưa lũ đã làm đảo lộn cuộc sống của người dân ở Paravur, ngoại ô Kochi, bang Kerala. Các binh sĩ Ấn Độ sơ tán người dân đến nơi an toàn ở Sangli, bang Mahrashtra. Mời độc giả xem thêm video về một trận lũ lụt tại Ấn Độ (Nguồn: VTC14)

