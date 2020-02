Toàn cảnh chuyến thăm Ấn Độ đầy ấn tượng của Tổng thống Trump

Ngày 24/2, chuyên cơ Không lực Một chở Tổng thống Trump và phu nhân Melania đã hạ cánh xuống sân bay ở thành phố Ahmedabad, Ấn Độ. Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của Tổng thống Mỹ Donald Trump tới quốc gia Châu Á này. (Nguồn ảnh: AP/Reuters/FE). Đích thân Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã ra tận sân bay đón vợ chồng Tổng thống Trump. Lễ đón nhà lãnh đạo Mỹ diễn ra trọng thể tại sân bay quốc tế Ahmedabad. Ấn Độ trải thảm đỏ đón tiếp Tổng thống Trump. Thủ tướng Modi ôm chầm lấy Tổng thống Trump khi ông chủ Nhà Trắng bước xuống sân bay. Ngay sau lễ đón tại sân bay quốc tế ở thành phố Ahmedabad, Tổng thống Mỹ Trump và phu nhân Melania đã tới thăm khu di tích Sabarmati Ashram, nơi vị anh hùng của đất nước Ấn Độ Mahatma Gandhi từng sống trong nhiều năm. Tiếp đến, nhà lãnh đạo Mỹ và phu nhân di chuyến tới sân vận động cricket Sardar Patel có sức chứa hơn 100 nghìn người. Tại đây, Tổng thống Trump đã có bài phát biểu, trong đó ca ngợi ông Modi là một “nhà lãnh đạo hiếm có, một chiến thắng lớn của Ấn Độ”. “Mỹ yêu Ấn Độ. Mỹ tôn trọng Ấn Độ và Mỹ luôn là những người bạn chân thành và trung thành với người Ấn Độ”, Tổng thống Trump phát biểu. “Chuyến thăm của Tổng thống Mỹ đã mở ra một chương mới trong quan hệ của chúng ta, một chương với sự tiến bộ và thịnh vượng của người dân Mỹ cũng như Ấn Độ”, Thủ tướng Modi đáp lại. Cuối ngày 24/2, Tổng thống Trump và phu nhân Melania đã ghé thăm Taj Mahal - ngôi đền nổi tiếng ở Ấn Độ và được xem là biểu tượng của tình yêu bất diệt giữa Hoàng đế Shah Jahan và Hoàng hậu Mumtaz Mahal. "Thật tuyệt vời. Một nơi thực sự đáng kinh ngạc", Tổng thống Trump thốt lên. "Đáng yêu, tuyệt đẹp", Đệ nhất phu nhân Mỹ chia sẻ cảm xúc khi chiêm ngưỡng ngôi đền. Tổng thống Trump và phu nhân lên máy bay sau chuyến thăm đền Taj Mahal ở Agra. Ngày 25/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump dự lễ duyệt binh danh dự trong lễ tiếp đón tại Dinh Rashtrapati Bhavan của Tổng thống Ấn Độ ở thủ đô New Delhi. Tổng thống Trump và phu nhân Melania tham dự lễ trồng cây tại Raj Ghat, thủ đô New Delhi. Hai nhà lãnh đạo Mỹ-Ấn Độ có cuộc hội đàm song phương tại Hyderabad House - dinh của Thủ tướng Ấn Độ tại New Delhi. Tổng thống Trump và Thủ tướng Modi sau đó tham dự cuộc họp báo chung tại Hyderabad House. Trong cuộc họp báo chung ngày 25/2, hai nhà lãnh đạo cho biết hiện hai nước chưa chính thức ký thỏa thuận thương mại song phương nhưng sẽ bắt đầu đàm phán để đạt được thỏa thuận toàn diện. Đáng chú ý, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Ấn Độ sẽ mua số trang thiết bị quốc phòng của Mỹ trị giá hơn 3 tỷ USD. Ngoài ra, nhà lãnh đạo hai nước cũng thảo luận về các vấn đề an ninh liên quan tới mạng viễn thông 5G tại Ấn Độ.Chuyến thăm của Tổng thống Trump tới Ấn Độ lần này được cho là sẽ tạo động lực tăng cường hợp tác Mỹ - Ấn. Mời độc giả xem thêm video: Vợ chồng Tổng thống Trump thăm đền Taj Mahal (Nguồn video: Youtube/PBS)

